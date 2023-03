Lucie Neumannová je dcerou olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny. Z tenisové kariéry přesedlala na atletickou. Trénuje, posiluje, piluje techniku. Zlepšuje se. A hlavně ji pohyb ohromně baví. Podívejte se na video, jak popisuje skladbu tréninků v halové sezoně.

Atletka Lucie Neumannová mluví o skladbě tréninků | Video: Deník/ Kamil Jáša

Sportovci trénovat musí. Plavci ničím nenahradí pobyt ve vodě, cyklisté musí na kolo.

A co atleti?

Trénink špičkových atletů si asi dokážete představit. Dřina. Ne moc zábavy, ale práce. Činky, technika, činky technika. Nemusí to ale být takový stereotyp, jak se možná na první pohled zdá. Lucie Neumannová, která se věnuje běžeckým disciplínám v pražské Dukle, říká: "Tréninky jsou hodně uzpůsobeny tomu, kdy jsou závody." To znamená, že tělo závodníků je doslova naprogramováno na vrchol týdenního cyklu.

Lucie Neumannová má přímo po ruce konkrétní příklad: "Když se závodí v sobotu, atlet mívá většinou ve čtvrtek úplně volno." Správný odpočinek je téměř stejně důležitý jako pečlivá příprava. "V pátek už jdeme třeba jeden nebo dva úseky ve stejném tempu, v jakém běžím závod."

Co zasáhlo v zimní halové sezoně právě do skladby tréninků Lucie Neumannové, to říká ve speciálním videu, které přikládáme přímo k tomuto článku.