Židle a dva hráči. Věděli byste, co to je za sport? Volejbal. A dokonce ten šestkový. Opravdu. Trenér Vojtěch Zach rozdělil tým do několika skupin. V přihravačské byli dva. Přesně dva. Licek a Šulista. Postavili si kůly, natáhli síť, přinesli žluté míče, se kterými se hrají evropské poháry.

A doprostřed kurtu ostavili židli.

Učili se přihrávat. Trenér Zach jim nahazovalo balony, co chvíli je opravoval. Ukazoval jim, co a jak je třeba udělat, aby míč zkrotili. Aby letěl tam, kam chce přihrávající hráč. "Pracovat musí nohy, ne ruce," opakoval neustále dvěma smečařům. Až do omrzení. "Natoč ruce, nemávej s nimi, všechno vyřeš nohama." Ano, vrcholový sport je o opakování. O počtu odehraných míčů v tréninku. Kdo jich odbagruje, odpinká, odsmečuje v přípravě víc, bude v zápase jistější.

Právě smečaři mají v popisu práce přihrávku soupeřova podání. Pokud se první krok ve výměně nepovede, všechno je špatně. Pak už musí situaci zachraňovat spoluhráči. V opačném případě, pokud je přihrávka výborná, dostává nahrávač šanci ke kombinaci, a na řadu přichází ofenziva.

Českobudějovický Jihostroj nastoupí v 17 hodin proti chorvatskému Osijeku. V 16finále Poháru CEV je favoritem.

Vstupenky mizí z internetového obchodu po desítkách. Po dlouhé době bude Jihostroj hrát před plnou halou.

Po vítězství 3:0 v Chorvatsku by se mohlo zdát, že České Budějovice jsou v klidu. Tento pohled ale smečař Licek velmi rázně vyvrací: "V pohodě jsme, to ano, ale jsme drženi dost pod krkem, abychom náhodou nic nepodcenili."

Tlak dokonce sám na sebe vytváří i trenér Zach. "Jsem extrémně opatrný," říká. "Cítím odevšud, že fanoušci už mluví o postupu, ještě jsme ale nikam nepostoupili."

Jihostroj musí v souboji s Chorvaty uhrát jeden bod. Dva sety. "A je jedno jakým způsobem a kdy je uhrajeme. Prostě dva sety nás posunou dál. To je náš cíl."

Na taktické poradě před zápasem trenér ještě vypíchne detaily v soupeřově hře. Upozorní asi na Vukoviče, který v prvním zápase sbíral body. "Věříme si. To ano. Ale na poradě zazní, že musíme být sakra opatrní," říká kouč.

Jen malé podcenění, chvilka nekoncentrovanosti, myšlenka, která se nebude týkat zápasu… To všechno by se Jihostroji mohlo krutě vymstít. Doma zatím Jihostroj hledá míru sebedůvěry, kterou drtí soupeře v jejich halách. "Je pravda, že domácí prostředí nám extra nesvědčí," přikyvuje trenér. Třeba v extralize s Ústím jeho svěřenci vybojovali těsné vítězství, odvraceli setbol, moc nechybělo a překvapivě ztratili body. To v Poháru CEV Jihostroj nechce vůbec připustit. "Cítím na hráčích, že nálada je dobrá. Jen jeden z tréninků po cestě z Chorvatska byl takový unavený."

Rozdělení do skupin v dopolední náplni tréninku slouží k práci na technice. Hráči jsou prakticky neustále v kontaktu s trenérem a s balonem. Neodpočinou si ani na vteřinu. Cílem není prožít v hale tři hodiny a splnit si pracovní docházku, ale vypilovat to, co třeba v minulém zápase tolik nešlo. "Musíme být v zápase naprosto extrémně opatrní," říká trenér volejbalistů českobudějovického JIhostroje Vojtěch Zach.