Za Sport klub Romany Beranové se úplně poprvé v soutěži Českomoravský pohár představil tým trenérky Kláry Klepalové. V kategorii týmů věkový průměr 7,51 - 10,50 let – Barbora Beranová, Bára Chládková, Agáta Jůdová a obsadil 3. místo. "Dokonce jen jedna známka je dělila od druhého místa," chválí spokojená trenéra.

Toto trio ještě nikdy předtím nezávodilo. "Dívky trénují společně necelé čtyři měsíce a jen jednou týdně, proto jsme zvolili i soutěž Českomoravský pohár, která má jednodušší a méně obtížné sestavy, je to soutěž výborná pro začínající závodníky. Nicméně samozřejmě všechny tři chtějí po vzoru svých starších klubových kolegyň do nejvyšší soutěže a reprezentace. Je před nimi spousta práce, ale jsou nadšené, talentované a hlavně mají ještě spoustu času," vysvětlila trenérka.

Je to nádhera. Trofej z plastů v moři. Míč pro olympijské hry. To musíte vidět!

Barbora Beranová si ještě vyzkoušela kategorii jednotlivců 8 – 10 let, kde obsadila 5. místo a taktéž ji jen jedna známka dělila od čtvrtého místa. "Je úžasné sledovat, jak si dokážou děti poradit s úplně prvními závody, kde vlastně ani trenérka Klára Klepalová, ani já z pozice matky nevíte, jak si závodník poradí, co vymyslí, úžasný zážitek pro všechny a velká spokojenost," doplnila Romana Beranová.

Soutěžní aerobic master class je soutěž pro širokou veřejnost, pro každého, kdo cvičí aerobik jen rekreačně pro radost s možností postupu na MČR. Soutěžící v různých věkových kategoriích ( do 7 let, 8-10 let, 11-13 let, 14-16 let, 17-25 let, 26 a více let ) cvičí dle lektora, prověřují úroveň své kardiovaskulární vytrvalosti a trénují schopnost rychle a přesně zachytit neznámé vazby, porota pak hodnotí schopnost zachycení předvedeného, techniku cvičení, správné držení těla, u starších kategorií se testuje také síla a flexibilita.

Sport klub Romany Beranové se plně orientuje na sportovní aerobik a tento styl cvičení a závod samotný je pouze pro zpestření náročné přípravy závodníků ve sportovním aerobiku. "Jsme moc rádi, že se této soutěže některé z našich závodnic účastní, je to super zábavné odreagování a zároveň si dají pořádně do těla."

Za Sport klub RB si v kategorii 11-13 let postup na MČR zajistily Anežka Maršálková 10., v kategorii 14 – 16 let Berenika Jarůšková 6., v kategorii 17 – 25 let Barbora Kuželová a Lucie Karásková 12. – 18. místo.

Ligu vyhraje Sparta, říká David Lafata, který učí ve škole. Byli jsme v kabinetu

V Poděbradech se zároveň konalo mezinárodní soustředění pro závodníky ve sportovním aerobiku, kterého se za Sport klub RB zúčastnily Karolína Beranová, Natálie Hrabčáková a Kamila Zákostelecká. "Společně se závodníky z celé České republiky trénovaly například pod taktovkou belgického trenéra a úspěšného závodníka Jeremyho Delmotte a několikanásobné mistryně světa Adély Citové, nechyběly ani další vynikající bývalé závodnice, nyní trenérky Tamara Jiříková, Barbora Karlíková, Nela Vohradská a další…

"Přivezly jsme si spoustu zážitků a inspirace, největším zážitkem je stát tváří v tvář světovým špičkám našeho krásného sportu."