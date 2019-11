Dvacítka boxerů od úplných začátečníků až po zkušené borce přišla do vimperské boxovny na speciální trénink. Ten vedla medailistka z letošního evropského šampionátu ve Španělsku Wendy Kučerová.

Vimperští boxeři trénovali s Wendy Kučerovou. | Foto: Deník / Vladimír Klíma

„Wendy tady u nás byla v lednu na tréninku. Týmy žen, juniorů a dětí byly na soustředění na Šumavě a každý den si u nás jedna ze skupin udělala trénink. S Wendy jsem se pak ještě potkal na pár zápasech a slovo dalo slovo, pozvali jsme ji do Vimperka, aby zde vedla trénink, a Wendy ráda přijela. Je to velká osobnost a fajn člověk,“ přiblížil Roman Čtvrtník z Box clubu Vimperk, jak se česká reprezentantka dostala do Vimperka.