Baseballový a softballový klub v Hluboké nad Vltavou oslavil třicet let své existence velkolepou akcí, která přilákala hráče, trenéry i fanoušky všech generací. Oslavy zahrnovaly nejen sportovní zápasy, ale také bohatý doprovodný program plný her, hudby a soutěží. Tato událost byla skvělou příležitostí k setkání bývalých i současných členů klubu a připomenutí si jeho bohaté historie.

Hluboká nad Vltavou hraje baseball. Platí to prakticky o každém víkendu. Nejrůznější věkové skupiny hrají zápasy, děti prožívají prázdniny s baseballem. Událostí léta byly oslavy třiceti let existence baseballového a softballového klubu. Ty se v Hluboké nad Vltavou náramně povedly. Podívejte se na video u tohoto článku. Událost léta byla nejenom příležitostí k oslavě bohaté historie klubu, ale hlavně možností setkávání se s bývalými i současnými hráči, trenéry, rozhodčími, partnery, rodinami a přáteli, kteří jsou naší neodmyslitelnou součástí. "Nikdy by mě nenapadlo, že to dojde až do této podoby," vyprávěl šéf klubu David Šťastný. Přidal se k němu i zakladatel baseballu v Hluboké Greg Edwards. V pondělí přineseme na webových stránkách Deníku na jihu Čech obsáhlejší článek.

30. narozeniny baseballového klubu Sokol Hluboká | Video: Deník/ Kamil Jáša

Během oslav prožili sportovci nejen plno baseballových a softballových okamžiků, ale také program, který zahrnoval hry, hudební festival, soutěže a spoustu zábavy pro všechny věkové kategorie. "Nejdůležitější bylo samozřejmě setkání se všemi členy. Zavzpomínali jsme na staré časy a vychutnali si zázemí a pohodu našeho klubu."

Do areálu dorazili také předseda ČBA Petr Ditrich, starosta města Tomáš Jirsa. Do Síně slávy byli uvedeni první členové hlubockého klubu.