Podívejte se na snímek u tohoto článku. Je na něm vítězka Wimbledonu Markéta Vondroušová v doprovodu manželů Ťoupalových. Radek Ťoupal má doma bronz z OH 1992 v Albertville a bronz z MS 1993. Markéta Vondroušová porazila ve finále Wimbledonu Tunisanku Džábirovou 6:4 a 6:4.

Radek Ťoupal s manželkou v Miami. Na snímku s Markétou Vondroušovou | Foto: se svolením Radka Ťoupala

Triumf Markéty Vondroušové ve Wimbledonu udělal velikou radost také bývalému hokejovému reprezentantovi České republiky Radku Ťoupalovi. Společně s českou tenistkou se sešli letos v Miami. Odtud je také snímek, který přikládáme k tomu článku.

Olympijský vítěz Lukáš Pollert je v Českých Budějovicích. Proč? Víme to

"Lístky na zápas v Miami jsme měli přímo od Markéty," usmívá se jeden z nejlepších jihočeských hokejistů všech dob. Ťoupal má medaili z MS i z OH. Je velkým tenisovým fanouškem. "Sám jsem ale špatný tenista, mám tenisový loket," usmívá se. Vstupenky na turnaj v Miami získal díky kontaktům z pozice manažera hokejové reprezentace ČR U17. "S Markétou jsme se v Miami setkali, prohodili jsme po jejím vítězném zápase s Němkou Tatjanou Mariaovou pár slov. Je milá, to jsou ale všechny české tenistky, kterých bylo v Miami hodně," říká velmi úspěšný hokejista, který svět tenisu sleduje velmi pečlivě a s velkým nadšením. Letošní Wimbledon si Radek Ťoupal náramně užil. Cestu Markéty Vondroušové vnímal od prvního kola. Až do finále. "Finále jsem sledoval v autě cestou z golfu, je to ohromně emotivní, gratuluju Markétě, je to skvělá zpráva. Je to skvělý úspěch nejen její, ale celé naší republiky," doplnil velmi šikovný útočník, který rozdával radost na ledě.

Markéta Vondroušová vstoupila mezi nesmrtelné legendy. Je wimbledonskou šampionkou! Jejímu triumfu přímo v Londýně přihlížely další legendy českého tenisu: Kodeš, Navrátilová, Suková. Doma v Č. Budějovicích držel palce Radek Ťoupal. "Pokud máte s hráčkou i osobní kontakt, je to samozřejmě ještě emotivnější," odpověděl bývalý hokejový reprezentant na dotaz Deníku.