„Vracíme se k tradici vyhlašování výsledků projektu Kanáří naděje v jihočeské oblasti,“ uvedl prezident Jihočeského tenisového svazu Miloslav Hlaváček. Připomněl, že při epidemii covidu se trofej předávala na všechny způsoby - například před tréninkem laureátů. Tentokrát byl rámec opět kompletní, slavnostní. Držitelé ceny mohli zisk trofeje oslavit mezi pozvanými hosty velmi důstojně. Miloslav Hlaváček také přivítal všechny přítomné a připomněl výsledky obou kanářích nadějí v roce 2022.

Novák - Slamák. Kolo hodil do kukuřice a nastoupil do Motoru. Poslední rybníkář

Trofej předávala i Jana Strnisková, manažerka sportovního úseku Českého tenisového svazu. „Jsme přátelé a jezdím sem ráda,“ ujistila Jana Strnisková při slavnostních projevech. Pochází z jižních Čech. Ocenila péči rodičů, kteří své děti podporují. „Je to veliká oběť, o které mnozí ani neví,“ dodala. A popřála podobně jako ostatní hodně úspěchů v další sportovní kariéře oběma talentům.

Přála oceněným, aby se dostali co nejdál. „Ale nebude neštěstím, pokud později budete hrát pro radost. Tenis vám může pomoci například ke studiu. V každém případě vás bude v životě doprovázet. Sama bych si přála, abyste se dostali co nejdál, abyste hráli tenis na co nejvyšší úrovni,“ přidala Jana Strnisková. K výsledkům obou nadějí pogratulovali i zástupci sponzorů Jakub Ptošek a Marek Novák.

Každá trofej Kanáří naděje je originálem z dílny mistra skláře Zdeňka Kunsta. Anketu pořádají časopis Tenis v součinnosti s oblastními tenisovými svazy a garancí Českého tenisového svazu. (jts)

Eliška Holubová

Narozena 12. září 2010. Členka TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí. V roce 2022 vyhrála letní i zimní oblastní přebor mladších žákyň. Vyhrála turnaj kategorie B v Sezimově Ústí. V kategorii starších žákyň odehrála 16 turnajů. Dvakrát vyhrála a dvakrát byla ve finále turnajů kategorie C, které pořádal LTK Cibulka Praha. Vyhrála turnaj kategorie C v Pelhřimově. V celostátním žebříčku starších žákyň je na startu prvního roku na 107. místě.

Petr Hruška

Narozen 25. října 2006. Člen LTC VITON České Budějovice. V roce 2022 odehrál 16 turnajů. V Českém Krumlově turnaj kategorie C dorostenců vyhrál. V Táboře byl ve finále turnaje kategorie B, v Českém Brodě a v Kolíně byl v semifinále. Pravidelně hrál družstva dospělých v divizi, kde vyhrál šest utkání dvouhry ze sedmi. Letos zvítězil v halovém přeboru dorostenců v jihočeské oblasti. V celostátním žebříčku dorostenců je po dvou letech v kategorii na 87. příčce.