„Snažíme se, aby se hrálo. Všichni bychom chtěli dodržet program na letošní rok. Nikdo však nemůže nyní říct, jak vše dopadne,“ uvedl místopředseda Jihočeského tenisového svazu Vladimír Kuka.

Řekl, že mezinárodní trojutkání dětí a mládeže do 14 let Jihočeský kraj – Horní Rakousy – Dolní Bavorsko je prozatím odložené. „Zvažujeme, že by se hrálo ve druhé polovině roku. Nejspíš v září, pokud to půjde,“ sdělil Vladimír Kuka. Spolu s předsedou svazu Miloslavem Hlaváčkem je v kontaktu se zástupci tenisu sousedů. „Respektujeme, že je omezený pohyb přes hranice. Musíme čekat, jak to bude dále,“ poznamenal.

Upřesnil, že prozatím není jistý start oblastních soutěží družstev ani krajské přebory jednotlivců. Družstva by měla začít 2. května. „Jen těžko si lze představit, pokud bude od prvního května zrušený nouzový stav, že by se hned druhý den v květnu hrály soutěže družstev. Začátky by se posunuly.“ Dodal však, že i nadále platí, že mají kluby doplnit soupisky svých týmů v soutěžích, do kterých se přihlásily. „Jednou z Variant je, že by se soutěže družstev dohrály v červenci. To však je krajní možnost, protože o prázdninách mají rodiny jiný společný program a také se hrají letní turnaje.“

Pořádání krajských přeborů jednotlivců je nejisté i proto, že nejisté jsou i turnaje o mistry republiky. „Všichni víme, že největší motivací vyhrát krajský přebor jednotlivců je postup na mistrovství republiky. Musíme proto hlavně počkat, jaká bude celostátní situace.“

Vladimír Kuka připomněl, že se sice dá nyní sportovat ne venkovních kurtech, avšak čtyřhra už neodpovídá podmínkám, aby byly dodržené určené vzdálenosti mezi hráči. „Vláda sice uvolnila pohyb na sportovištích, ale není to tak, že když se dá hrát venku, že se bude ihned hrát závodní tenis. Čas lze využít například k úpravám kurtů.“ Za příklad nabídl písecký tenisový areál, kde se zdejšímu správci a jeho pomocníku povedlo v březnu upravit na novou sezonu všech 13 antukových kurtů v areálu. (jts)