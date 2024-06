Martin Nováček, sedmnáctiletý kanoista z KK Jiskra Týn nad Vltavou, se připravuje na mistrovství Evropy juniorů. S reprezentačními zkušenostmi a medailemi z předchozích závodů olympijských nadějí má před sebou velké cíle. Jeho tréninkový režim a odhodlání slibují skvělé výsledky.

Martin Nováček se nominoval na ME a MS v kanoistice | Video: Deník/ KK Jiskra Týn nad Vltavou

Sporty, kde je voda, Jihočechům jdou náramně. Veslování mezi ně patří. Je mu 17 let a v KK Jiskra Týn nad Vltavou patří mezi nejvýraznější kanoisty. Martin Nováček je prvním rokem junior. "Už má reprezentační zkušenosti ze závodů olympijských nadějí loni a předloni," připomíná závodníkův trenér Jaroslav Luňáček. "Martin si dokonce přivezl medaile," doplňuje.

Nominační závody na ME zvládl bravurně. "Disciplíny pro mistrovství Evropy C2 500 metrů a C2 1000 metrů. Pro mistrovství světa C2 500 metrů a C1 1000 metrů. Obě olympijské disciplíny. Na nominačním závodu vyhrál všechny zmíněné tratě."

Zdroj: Deník/ KK Jiskra Týn nad Vltavou

Nováček začal na lodi už v šesti letech! K vodě ho přivedli rodiče. "Bratr také pádloval a ještě před ním bratranec Honza Dolejší, takže to máme v rodině," usmívá se úspěšný reprezentant ČR. "Úplně základní myšlenka byla, že jsme se soustředili na debla, takže já jsem trénoval hlavně s Přerovskými a byl jsem s nimi v Chorvatsku. Byli jsme na Slapech. Probíhala i příprava tady v Týně, když Vítek přijel za mnou," jmenuje parťáka, kterým je Vítek Příkopa. "Takže jsme těch soustředění projezdili hodně a myslím, že jsme si toho dost užili. Teď nás čeká před mistrovstvím Evropy juniorů reprezentační soustředění v Račicích, kde budeme deset dní, pak už pojedeme závodit na Evropu, trochu si odpočineme a půjdeme na to znovu. Na mistrovství Evropy juniorů i na mistrovství světa chceme podat co nejlepší výkon a nechat tam všechno. Chceme medaili," dodal týnský kanoista Martin Nováček.

Podívejte se na video, odhodlání z talentovaného a pracovitého sportovce přímo vyzařuje.