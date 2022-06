Po sezoně došlo k poměrně razantním změnám v kádru. Trenér René Dvořák se k nim vyjádři v obsáhlém rozhovoru. pro klubový web uvedl k osobě nahrávče de Ama:"Pravděpodobně přišel čas se s ním rozloučit, myslím si, že i on sám to cítil."

Pro Miguela de Ama opravdu už přišel čas se s Jihostrojem rozloučit?

Pravděpodobně ano a myslím si, že i on sám to cítil. Byl tu čtyři roky, což je v dnešní době hodně. Hlavně pro cizince, který se pohybuje po světě, je to velmi dlouho. Jeho motivace asi logicky nebyla taková jako v prvních letech. Tak už to bývá. Dokázal s Jihostrojem vyhrát spoustu trofejí a hledat neustále novou a novou motivaci, když jste na jednom místě, je určitě těžší. Je to i o tom, že soupeři už ho znají a mají ho načteného. Myslím si, že v pravý čas obě strany došly k tomu, že je čas na změnu.

Klub ho vychoval, teď mu René Dvořák vrací, co se naučil

Odešel také univerzál Casey Schouten. Jaký byl důvod? Jeho odchod nás mrzí, protože za dva roky u nás pokročil a v této sezoně už byl naší velkou oporou. Bohužel ho konkurence přeplatila. Praha si dnes může dovolit platit hráče tak, jak my nemůžeme, a nechtěli jsme rozjíždět žádné finanční závody. Pokud byl Casey zdravý, pomáhal nám svojí silovou hrou. Po profesionální a tréninkové stránce jsem byl s jeho přístupem naprosto spokojený, a to samé platí o Miguelovi. Oba jsou profíci, které by chtěl mít každý trenér ve svém mužstvu. Jen mě mrzí, že Casey úplně nepřevzal roli lídra, který by v koncovkách a důležitých momentech tvrdil muziku. V poháru hrál výborně, bohužel v play off to nebylo ono, což bylo zapříčiněné asi i jeho zraněním.

Posledním odchodem je Radek Mach, který ukončil kariéru po úctyhodných devatenácti sezonách v Jihostroji…

Radek Mach je opravdu inventář klubu. Dlouhodobý kapitán, který řídil celou šatnu. U něj to bylo spíš asi o psychické únavě, ale samozřejmě také o motivaci. V této sezoně byl bohužel i hodně zraněný. Myslím si, že pokud by byl Radek zdravý, tak neustále měl na to vyrovnat se špičce extraligy a předávat zkušenosti dál. Samotnému velmi záleží na klubu, takže se obě strany domluvily, že na jeho místo přijde mladší a perspektivnější hráč s větší motivací. Mužstvo musí jít dál a obměňovat se (třetí část rozhovoru, který vedl Matěj Mayer, přineseme na webu Deníku v příštím týdnu).