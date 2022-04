Proč tedy tradiční českobudějovický tým slaví zlato? "Lokotku, dá se říct, že na rozdíl od ostatních týmů v krajských soutěžích, zdobí šíře základny, a proto si i drží stabilní výkonnost. Vedle A týmu startuje v KP II ještě velmi silný B tým, který také aktuálně svou soutěž vede, a v okresním přeboru ještě tým C. Jsme navíc dobrá parta napříč týmy a to je to, co dělá Lokotku Lokotkou a proč nakonec nemá nouzi o hráče."

Nejlepším týmem krajského přeboru je LokomotivaZdroj: Deník

Parta je základem úspěchu v každém kolektivním sportu. Vyprávět by mohli olympijští medailisté, členové reprezentačních týmů. Svůj pohled ze šatny Lokomotivy České Budějovice nabízí i Ondřej Trnka: "Sportujeme pospolu nejen pod vysokou sítí, ale i s raketou, na běžkách, na kolech, na lodích. Lokotka je svým způsobem velká sportovní rodina od Maláku navazující na dlouholetou tradici vybudovanou především legendárním trenérem Jardou Postlem. Příslušnost k ní se namnoze v rodinách dědí, koneckonců i já s bráchou Tomášem jsem toho důkazem, stejně tak Pokorní, Schneidrové, Šmídové, Kropíkové a další. Do lokoťácké pospolitosti patří i bývalí profesionálové, které do Budějovic zavál osud a kteří volejbal dělali nebo ještě dělají na té nejšpičkovější úrovni jako Jirka Zita (hrající legenda B týmu, roč. 1957) nebo Vojta Zach, kteří jsou pro své týmy tahouny na hřišti i mimo něj. Pokud k tomu všemu přibudou sportovní výsledky, je to radostný bonus, který letos u Maláku, snad i s vítězným B týmem řádně oslavíme."

Přímo na kurtu je aktuálně největší oporou Zach. "A nejtěžším soupeřem Pedák," jmenuje Trnka klub VSK Slavia JU České Budějovice, který je plný bývalých ligových hráčů. "Překvapili jsme sami sebe, že jsme je v obou utkáních porazili, zejména v prvním podzimním, kdy oni byli v plné sestavě a my ne."

Na velkou oslavu klub zatím čeká, připtavuje ji a určitě bude stát za to. "Zatím nebyla žádná," potvrzuje Trnka. "Protože na posledním zápase jsme se sotva sešli. Určitě bude nějaká dosmečná po kvalifikaci o druhou ligu, na kterou se chystáme."

Kvalifikační souoje naplánoval ČVS na 23.a 24. dubna. "Jak by to bylo v případě postupu? Těžko říct. Před pár lety možná, ale dnes? Přece jen dětí, let, starostí a bolístek přibývá," usmívá se Ondřej Trnka.

A tým Loko ČB: J. Vodička, F. Adler, J. Brett, V. Zach, P. Kos, T. Trnka, M. Janoušek, M. Hřava, M. Kozák, O. Trnka, M. Schneider, na hostování z VK Jihostroj /EGE pomohl v závěru na liberu Kryštof Pokorný.