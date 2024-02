Slova, myšlenky či vize, když jsou podané v pravý čas a na pravém místě, mají neuvěřitelnou sílu. Jsem přesvědčený, že se to povede. Táborská Střelnice vejde do dějin, říká první muž českého cyklokrosu Petr Balogh, který do veřejného prostoru uvedl myšlenku zavedení cyklokrosu do programu zimních olympijských her. Už v roce 2030…

Emotivní loučení Zdeňka Štybara s kariérou. Na MS v Táboře pověsil kolo na hřebík | Video: Deník/ Kamil Jáša

Velmi úspěšné mistrovství světa v cyklokrosu má nečekanou, ale o to zajímavější dohru. V Táboře na závěrečné večeři nabídl první muž českého cyklokrosu Petr Balogh vedení UCI zajímavou vizi. Zdá se, že by se tento sport mohl objevit v programu zimních olympijských her. Už za šest let…

Znáte to. Závěrečné setkání, většinou formální projevy, předávání darů, poděkování pořadatelů směrem k UCI a od UCI zase směrem k pořadatelům. Tentokrát se šéf cyklokrosové komise Českého svazu cyklistiky v Táboře na Střelnici Petr Balogh trefil do černého. Ve své závěrečné řeči shrnul průběh MS: "Chtěl jsem 50 000 diváků, to se nepovedlo, přišlo jich 39 851. S tímto číslem jsme ale spokojení," dokumentoval přímo na konkrétním údaji, že cyklokros má ve světě cyklistiky své místo. Má velký potenciál. A přidal něco, co nikdo nečekal…

Hejtman Martin Kuba má speciální dres. Poslal mu ho prezident UCI Lappartient

Slavnostní večeře se konala za účasti předních světových i českých sportovních funkcionářů. Nechyběli na ní předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek, šéf UCI Davidem Lappartient. Petr Balogh často slýchává otázky typu: Co by cyklokros potřeboval? Co by českému cyklokrosu nejvíc pomohlo? První muž tohoto sportu v ČR diplomaticky obrátil odpověď z českého na světové prostředí. "Požádal jsem vedení UCI v čele s Davidem Lappartientem, abychom se pokusili prosadit cyklokros do programu zimních olympijských her."

Kdy by se cyklokros mohl objevit mezi olympijskými sporty? Podle Balogha už za šest let. "Dostal jsem email od Davida Lappartienta, že pro to udělá maximum. V roce 2030 mají být ve Francii dvě volná místa, mohly by se objevit nové disciplíny." Myšlenka zařadit cyklokros do programu ZOH není úplně nová, ale zdá se, že Petr Balogh si ji připravil a vrátil do veřejného prostoru ve správném okamžiku a na správném místě. "Slova, myšlenky či vize, když jsou podané v pravý čas a na pravém místě, mají neuvěřitelnou sílu. Jsem přesvědčený, že se to povede. Táborská Střelnice vejde do dějin."

O cyklokros je dlouhodobě narůstající zájem mezi mladými sportovci, mezi dětmi. "Za poslední dva roky počty hodně narůstají. Jezdí o sto padesát víc dětí, než jezdilo před pár lety. To je obrovský úspěch cyklokrosu." Pokud by se jízda na kole na okruhu v terénu ale opravdu objevila v programu pod pěti olympijskými kruhy, byla by to pro další tisíce sportovců velká motivace.