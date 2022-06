Stav II. ligy, muži: 1. Čtyři Dvory 22 (493,5), 2. Klatovy 21 (439,5), 3. Sp. Praha B 15, 4. Pacov 11, 5. Šk. Plzeň B 11 (333), 6. VS Tábor 10 (330,5), 7. Vlašim 10 (327,5), 8. Beroun 8 (300), ženy: 1. VS Tábor 22 (539),2. Kr. Vinohrady 19 (458,5), 3. Jeseniova 17 (456,5), 4. Sp. Praha B 14 (324,33), 5. Šk. Plzeň B 13 (330), 6. Stříbro 10 (285,5), 7. Čt. Dvory 7 (236,8), 8. Triatlet K. Vary 6 (222).

Český atletický svaz nominoval Lurdes Glorii Manuel z VS Tábor na mistrovství Evropy do 18 let, které bude 4.-7. července v Jeruzalémě. Web ČAS připomněl, že táborská čtvrtkařka vede evropskou tabulku s časem 53,19 o více než sekundu!