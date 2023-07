V 61. ročníku mítinku Velká cena Tábora, mem. ing. Jana Pána, obohatily v úterý na Stadionu míru výtečné závodnice Ukrajiny.

Natalia Pyroženko-Chornomazová vyhrála 400 m překážek za 59,85, Oksana Martynová-Malohlovetská dálku se 624, Yana Hladiychová bojovala o vítězství v tyči v kladenskou Nikolou Pöslochou a prohrála s ní na pokusy při shodných 420. Za nimi si vytvořila osobní rekord táborská odchovankyně Karolína Podlahová (USK) se 405. Pavla Buřičová (VS) byla šestá se 340.

Z "ciziny" vyhrál ceněnou "Pánovu" půlku Slovák Filip Bielek za 1:49,33 před svým krajanem Filipem Revajem 1:49,44 - osobní rekordy, (7. Jakub Škrdleta z VS 1:56,24), B-běh Miroslav Borovka v osobním rekordu 1:53,47. Osobní rekord 2:00,43 si zaběhl i šestý v béčku Ondřej Kohout (Chyš.), sedmý byl Daniel Gribbin (ČD) za 2:02,34. Erik Kostrycza (Ukr.) byl první na 200 m v nejlepším svém letošní čase 21,12 před Patrikem Šormem 21,16 a Pavlem Maslákem (Dukla) 21,32. Jedenáctý Dušek si vytvořil osobní rekord 22,54.

Z dalších výkonů: výška Adam Tomášek (Olom.) 209, Tomáš Jelínek (Sok) 209, Patricie Burajová (USK) 173, 2. Julie Kotalíková (VS) 161, 4. Adéla Gregorová (16, VS) 161 - os. rek., dálka 5. Pavla Molíková (Mil.) 567, 100 m Zdeněk Stromšík (Vít.) 10,5 (r 10,47), 11. Martin Dušek (16, VS) 11,12, 400 přek. 4. Tereza Babická (Sok) 62,45, 7. Anna Borová (VS) 67,12, 100 m Jana Slaninová (Vít.) 11,97, 800 m Pavla Štoudková (Blansko) 2:05,76, 7. Kristýna Dvořáková (NV) 2:17,62, 100 přek. Nicoleta Turnerová (USK) 13,49 (r 13,37), 200 m Nikola Bendová (Olymp) 23,70, koule David Tupý (Klad.) 18,51, 9. Marek Marvan (VS) 14,05, 110 přek. Oliveira Vitor (Port.) 14,15. Závod dálkařů skončil po naší uzávěrce.