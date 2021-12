Liberec do zápasu ve Sportovní hale nastoupil lépe a v prvním setu převážnou část hrací doby vedl. René Dvořák proto sáhl ke střídání. Smečaře Martina Licka nahradil Filipem Stoilovičem. „Samozřejmě jsem nebyl rád, že ze hřiště odcházím, ale tak to má každý. Myslím si, že trenér rozhodl správně, protože Fičo (Filip Stoilovič) naši hru pozvedl na přihrávce, a díky tomu jsme vyhráli,“ bere situaci s nadhledem Licek. „My jsme prohrávali a muselo se něco změnit. Byla to změna vynucená tím, že jsme prohrávali o tři čtyři body,“ vysvětluje kouč Dvořák.

Jihostroj se rozehrál ke konci prvního setu, který nakonec dokázal zvrátit v koncovce na svou stranu. Domácí tým vyhrál i druhý set, ve třetím byl ale lepší Liberec a vyrovnaný byl i čtvrtý set, ve kterém si Jihostroj zajistil tři body až v napínavé koncovce. „Pro nás to byl těžký zápas. Myslím si, že celou dobu na nás bylo znát dlouhé cestování z Ruska,“ uvědomuje si René Dvořák. Podle Martina Licka Jihostroji pomohly zápasy v rámci evropského poháru proti ruskému Kemerovu, které týmu zvedly sebevědomí. „Pohár CEV nás povzbudil. Díky tomu jsme koncovky proti Liberci hezky zvládli,“ pochvaluje si.

Jihostroj Č. Budějovice v Poháru CEVZdroj: Deník/ volejbalcb.cz

Dukla se v této sezoně zatím trápí, v televizním zápase v Českých Budějovicích ale předvedla slušný výkon. „Liberec odehrál dobrý zápas, kvalitně servíroval a hrál odvážně. Nahrávač Kovalčuk, který do Liberce přišel, zklidnil jeho hru,“ hodnotí René Dvořák. Liberci mohla pomoci změna na postu hlavního trenéra. Michala Nekolu nahradil bývalý trenér Jihostroje Petr Brom. „Na určité období je nový trenér impulzem pro hráče. Chtějí se předvést a ukázat mu, že mají na to, aby se prosadili do sestavy. Jde o to, jak dlouho to vydrží,“ přemýšlí René Dvořák.

„Výměna trenéra je vždycky nový impulz pro tým, kterému se nedaří. Liberci hodně pomůže i nahrávač Kovalčuk, který je zkušený a nevypustí žádný balon. Myslím si, že až pojedeme do Liberce, tak to bude ještě těžší,“ naráží Martin Licek na dohrávku 1. kola UNIQA extraligy, která se hraje na palubovce liberecké Dukly už 22. prosince.

Trenér René Dvořák by v sestavě rád brzy využil také blokaře Olivera Sedláčka, který kvůli zranění s týmem neodcestoval ani k utkání Poháru CEV do Kemerova. „Oliver má už dva týdny problémy se zády, zatím nebyl připravený do hry. Teprve se dává po rekonvalescenci dohromady, takže se jenom rozcvičoval, pinkal, ani neútočil. Doufám, že do konce týdne by mohl být použitelný,“ přeje si hlavní kouč Jihostroje, který je se svým mužstvem opět v tabulce extraligy na prvním místě.

České Budějovice tak i z posledního domácího utkání v roce 2021 vyšly vítězně. Znovu se ve Sportovní hale představí až po Novém roce – 8. ledna je čeká pikantní souboj s Karlovarskem. Do Vánoc však Jihočeši musí stihnout ještě dva zápasy na hřištích soupeřů – 18. prosince jedou do Beskyd a 22. prosince do Liberce.