Ústí nad Labem nepomohlo ani domácí prostředí a Jihostroj si poměrně hladce dokráčel k vítězství také ve druhém čtvrtfinálovém zápase. Na postu univerzála nastoupil tentokrát po dlouhé rekonvalescenci Michal Kriško. Českobudějovičtí vedou v sérii 2:0 a postup do semifinále play off si mohou zajistit už v pátek ve Sportovní hale (19:00).

Lubomír Vašina (trenér SK Volejbal Ústí nad Labem): Ač jsme prohráli, myslím si, že po zdravotních problémech, které nás tak silně postihly a stále trvají, se snažíme držet v rámci možností statečně. Chybí síla, a tím i správné reakce v herních situacích. Jihostroj jako favorit hraje dobře, stabilně a zápas měl pod kontrolou. V každém setu využil naší slabší chvilky, utrhl se o tři až čtyři body, které v každém setu udržel až do konce. Po dobré sezoně je pro nás tento závěr krutý. Chtěli jsme si ho za odměnu užít a samozřejmě ještě chceme. Každopádně Budějovice zaslouženě vyhrály.

Dárek Adamu Schoutenovi, Jihostroj vyhrál v play off 3:0 na sety

Jiří Kořínek (kapitán SK Volejbal Ústí nad Labem): Budějovice nepředvedly nic extra, ale v důležitých momentech nedělají chyby, zatímco my bohužel v důležitých momentech nějakou vyrobíme. Jinak by to byl vyrovnaný zápas, ale Jihostroj byl vždy o krok dál. Takhle hraje tým, který má na vítězství celé extraligy.

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): Hráli jsme zodpovědně, velmi dobře na útoku a příjmu. Přes nějaké problémy, které máme, se nám podařilo vyhrát a jedeme dál. Ještě máme prostor pro zlepšení. V pátek chceme doma sérii ukončit.

SK Volejbal Ústí nad Labem – VK Jihostroj České Budějovice 0:3 (-21, -18. -23).

SK Volejbal Ústí nad Labem: Vemič, Tibitanzl, van Solkema, Suda, Baláž, Srb, libero Kořínek. Střídali: Beer, Pospíšil, Kasan, Vodvárka

VK Jihostroj České Budějovice: Polák, Kriško, Licek, Sedláček, de Amo, Stoilovič, libero Kryštof. Střídali: Šulista, Schouten. Nejvíce bodů: van Solkema 13, Suda 10, Tibitanzl 7 – Licek 17, Stoilovič 13, Kriško 10. Útoky: 29:45 Esa: 4:3 Bloky: 9:8 Chyby soupeře: 20:19 Rozhodčí: Dušek a Buchar Diváci: 730