Cyklokrosová kola se v terénu točí. Sezona jede naplno. A závodník týmu ČEC CT Tábor Michael Boroš do ní vstoupil skvěle. Úžasně. "Přesně tak, se začátkem sezony můžu být spokojený," přikyvuje při rekapitulaci úvodních dvou vítězství v Toi Toi Cupu. "Ale jaké bude porovnání se světem, to ještě nevím," raději si moudře po zkušenostech v minulých letech pár týdnů ještě počká.

Michael Boroš z ČEZ CT Tábor | Foto: archiv Deníku

Michael Boroš je velkou hvězdou českého cyklokrosu. Jeho výkonnost je stabilní, z pohledu Toi Toi Cupu u něj jen těžko objevíte slabinu. V Mladé Boleslavi a ve Slaném vyhrál. "Jsou to parádní tratě. Jsou tam skvělí organizátoři a vždy se tam těším," říká muž, který je za roky na cyklokrosovém kole zvyklý na všechno. Na zimu, mráz, vodu, bahno. "Já bych vlastně byl raději, kdyby pořádně zapršelo a udělalo to závod pro nás zajímavější," vrací se do prosluněného úvodu cyklokrosové sezony.