Druhý set začal skvělým Lickovým servisem. A České Budějovice šly do rychlého vedení: 4:1. Trenér hostujícího celku žádal o time out, ale hned další bod zase přišel po povedeném Lickově smečovaném podání: 5:1. Set dospěl až do vyrovnané koncovky, to už byl v domácí sestavě smečař Petr Michálek, v ní měli víc štěstí hosté, kteří vyrovnali na 1:1.

Ve třetím setu to byla spanilá českobudějovická volejbalová jízda. Jihostroj České Budějovice se pustil do soupeře, jak by ani předchozí koncovku neztratil. Stav 10:4, 13:5 a 19:8. To byl pro hosty drtivý úder. Reprezentační trenér Novák vyslal do boje také reprezentačního kapitána Zajíčka, který se dává zdravotně dohromady, ale ani příchod zkušeného blokař běh bodů třetího setu neovlivnil.

Po změně stran vedli hosté, ale jen chvíli. Stav 7:5 už byl výhodnější pro České Budějovice. Jihostroj přiváděl dokonalou obranou Poláka Sasaka a Estonce Juhkamiho k zoufalství. Fanoušci na tribunách se náramně bavili. Lepší volejbal se v této sezoně v Č. Budějovicích ještě nehrál. V jaké výšce dokáže nahrávat Argentinec Giraudo je až neuvěřitelné, ale konec 4. setu vyzněl lépe pro západočeský tým.

V závěrečném setu nádherné volejbalové bitvy si Novákův tým vypracoval náskok hned v úvodu, domácí do poslední obrátky dorovnali. V závěru zápasu, který nabídl velmi atraktivní podívanou, slavili vítězství hráči Jihostroje. Poslední útok? Stijn van Schie.

Jihostroj České Budějovice - Karlovarsko 3:2 (19, -24, 14, -21, 15), rozhodčí Dmejchal – Rychlík. Diváků 1499. Jihostroj ČB: Giraudo, van Schie, Polák, Ondrovič, Licek, Stojlovič – Kryštof (Michálek, Sedláček). Trenér Vojtěch Zach.