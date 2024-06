Nejlepší česká volejbalistka uplynulých let Helena Havelková se o víkendu vdala. Na Chateu Šanov jí to moc slušelo. Podívejte se do fotogalerie. Koho si vzala? Jednoho z nejlepších volejbalistů na světě. Německého reprezentanta György Grozera. Uvidíte ho v akci už za pár týdnů na olympijském turnaji v Paříži…

Helena Havelková se po epizodě na beachvolejbalu vrátila k šestkám. A jak bývá jejím zvykem, rovnou se zařadila do české reprezentace! Lepší smečařku český volejbal dlouho neměl. Možná nikdy. Těsně po tom, co oznámila, že odchází na písek, vyprávěla: "Moje kariéra byla opravdu velmi bohatá, procestovala jsem celý svět, vyhrála jsem všechno, co jsem v dané chvíli mohla."

Proč to u Heleny Havelkové vyhrál volejbal? "Oba rodiče hráli a byla jsem vždycky nejvyšší ze třídy, takže předpoklady jsem měla. Na základní škole jsem dělala různé sporty, atletiku, závodně jsem plavala, ale volejbal to u mě vyhrál, protože mám ráda kolektivní sporty. Ale všem mladým sportovcům bych doporučila, aby si vyzkoušeli různá odvětí a pak teprve si vybrali ten svůj sport."

Velká sportovní svatba. Helena Havelková a György Grozer. Podívejte se, jak nevěsta háže kytici. Chytila ji volejbalistka Lucie Smutná! | Video: Deník/ Kamil Jáša

Pojďme po stopách jejího klubového působení. S extraligou začínala v Liberci, pak přestoupila do pražské Slavie, kde hrála tři roky. "Tam jsme získali medaili, ale jinak titul z české nejvyšší soutěže mi chybí. V té době už jsem taky byla členkou reprezentace v kadetkách i v juniorkách. A v osmnácti jsem se rozhodovala, co dál. Hrozně jsem chtěla do Itálie, protože jsem věděla, že Itálie je TOP volejbalová destinace. To se mi povedlo. Začínala jsem v Sassuolu, tam jsem působila dva roky. Potom jsem tři roky zdokonalovala ve volejbale v Bustu Arsiziu. Tam trénoval Carlo Parisi." Právě Parisiho při odchodu ze šestek na písek označila za klíčového muže kariéry. "Pokud mohu jmenovat nějakého trenéra, který mi nejvíc dal, tak určitě Parisi. Když jsem přišla do Arsizia, uměla jsem smečovat, bodovala jsem, uměla jsem spoustu věcí, ale nebyla jsem komplexní hráčka. Měla jsem problémy s příjmem. Spousta týmů na mě podávala, byly zápasy, kdy jsem v podstatě přihrávala jenom já, protože jsem byla taková slabina. Ale vlastně díky tomu a díky Carlovi, který se mnou strávil nespočet hodin v hale, často se mi o příjmu i zdálo, ale díky tomu všemu jsem se stala komplexní hráčkou." Na klubové úrovni si zahrála v Itálii, v Turecku, hrála v Rusku, Polsku, ale i v Číně. Jaká byla ta vaše volejbalová angažmá?

"Každé mi přineslo něco jiného, asi nejexotičtější je Šanghaj. Co se týče haly, životního stylu, diváků a jídla. Za největší úspěchy považuji své tři „triply“, které jsem získala, každý v jiném státě. Nejdůležitější, a vlastně i nejcennější pro mě, byl ten první v Bustu, kdy jsme vyhráli CEV, italskou ligu i Italský pohár. Já jsem dostala navíc individuální ocenění jako mladá 22 letá hráčka, takže toho si nejvíc cením. Potom se mi totéž povedlo v Polsku i v Rusku. Co se týče reprezentace, tak největším úspěchem je vítězství v Evropské lize 2012 v Karlových Varech."

Helena Havelková se v sobotu vdala, jejím mužem je skvělý německý volejbalista Grozer. Gratulujeme!