Jihočešky byly vidět v seriálu soutěží Českomoravského poháru. Podívejte se na video, jak velkou měly radost z úspěchu.

Seriál soutěží Českomoravský pohár pokračoval závodem v Praze | Video: Deník/ SK Romany Beranové

Seriál soutěží Českomoravský pohár pokračoval závodem v Praze, kde se za Sport Klub Romany Beranové představil tým trenérky Kláry Klepalové. V kategorii týmů byl věkový průměr 7,51 - 10,50 let. Tým soutěžil ve složení: Barbora Beranová, Bára Chládková, Agáta Jůdová. "Přivezly jsme krásné třetí místo," rekapituluje spokojená trenérka.

Barbora Beranová v kategorii jednotlivců 8 – 10 let obsadila 4. místo. "To je úžasná pozice, u ní je to je obrovské zlepšení. V této kategorii, stejně jako ve všech kategoriích jednotlivkyň je obrovská konkurence," doplnila Klepalová.

Závod se konal den před ME 2023 v Praze ve stejné a již připravené hale pro ME. "Byl to velký zážitek pro všechny malé začínající závodníky, cvičili na stejném pódiu jako jejich velké vzory."