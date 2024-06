Na ME v atletice v Římě poběží dnes Manuel semifinále čtvrtky! V letním mistrovství ČR v plavání staršího žactva v olomoucké padesátce předvedla životní formu 14letá Natálie Jirmusová z Tábora.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lubomír Budný

Jediná Jihočeška na startu ME v atletice v Římě Lurdes Gloria Manuel z VS Tábor vyhrála jeden z rozběhů na 400 m v druhém nejlepším čase 51,36 a dnes po uzávěrce ji čeká semifinále!¨

V letním mistrovství ČR v plavání staršího žactva v olomoucké padesátce předvedla životní formu 14letá Natálie Jirmusová z Tábora. Na 100 prsa byla pátá za 1:18,07 – letos třetí v kraji, a na 200 prsa třetí v nejlepším letošním jihočeském čase 2:45,83. Dnes „omráčila“ druhá Natálie stejného oddílu, 14letá Vitoňová. Na 100 kraul si zlepšila osobní rekord o pět sekund na 1:01,86 a je letos druhou Jihočeškou.

V závodech chlapců získal dnes bronz na 100 kraul Richard Bašta z Písku, který prohrál stříbro o setinu sekundy časem 56,24. Čtvrtý byl na 200 motýlek výkonem 2:26,44, pátý na 400 kraul se 4:33,58. Na 400 kraul se bronzem ozdobila Amálie Gubišová (4:48,73), která v dnešní stovce prohrála s Vitoňovou o tři setiny a byla šestá za 1:01,89.

Z dalších výkonů: 400 PZ 11. Jirmusová 5:38,74, 40 kraul 10. Gubišová 28,51, 100 prsa 7. Adam Živnůstka (F) 1:15,93, 200 prsa 4. Živnůstka 2:42,28, 200 motýlek 14. Lucie Kvěchová (Tá) 2:49,25, 11. Lukáš Babica (Tá) 2:35,78, 200 znak 8. Emma Říhová (PlČB) 2:35,95.

Mladší žactvo závodilo o tituly v Olomouci. Z výsledků: 100 prsa 7. Klaudie Linhartová (F) 1:24,06, 200 prsa 13. Linhartová 3:07,65, 400 kraul 8. Kristýna Beňová (Pl) 5:15,30, 100 kraul 12. Beňová 1:08,65.

Stručně z atletiky

III. kolo II. atletické ligy, sk. B proběhlo dnes ve Vlašimi. Z výsledků: 100 m 1. Martin Dušek 10,94 – SB, 1. Kateřina Marušová 12,11 – SB, 6. Tereza Kozáková 12,71, 7. Barbora Cílková 12,81 – SB, 200 m 1. Dušek 22,17, 6. Kryštof Vebr 23,80, 7. Kozáková 26,76 – os. rek., 400 m 10. Vebr 53,63, 12. Jan Hryzbil 54,38 – os. rek., 13. Petr Junek 54,63, mimo soutěž Klára Konfrštová 58,00, 800 m 7. Daniel Sebastian Gribbin 2:03,59, 8. Michal Jarolím 2:06,68, 1500 m 13. Jan Šustr 4:38,56, 6. Nora Plachá 5:21,93, 5000 m 5. Viktor Zikmunda 16:50,47, 6. Christopher Nymburg 16:50,76, 1. Michaela Mikešová 20:14,81, 100 přek. 2. Michaela Běhounová 14,83 – os. rek., 4. Melanie Turková 16,16, 110 přek. 8. Vojtěch Říha 19,53, výška 3. Říha 186 – os. rek., 6. Jan Sobotka 177, 1. Julie Kotalíková 168, 3. Kateřina Kolací 162, 4. Beáta Maleninská 162 – os. rek., 5. Tereza Čápová 159 – SB, tyč 1. Pavla Buřičová 331 - SB, mimo Eliška Krupičková (13 let, Ves.) 311 – os. rek., dálka 1. Marek Volf 656 – os. rek., 7. Vojtěch Kuželka 591, 8. Steinke 589 – SB, 2. Dorothea Pincová 539, 4. Kateřina Blacká 519 – os. rek., trojskok 1. Volf 14,02, koule 2. Marek Marvan 14,77, 3. Marek Bakula 14,25, disk 3. Andrea Rypáčková 35,76, 6. Veronika Divišová 33,96, kladivo 1. Eliška Krajčová 56,15, 4. Rypáčková 38,76, 1. Tomáš Svoboda 50,11, 5. Marvan 38,48, oštěp 6. Silvie Julie Fiziková 31,55, 9. Petr Urban 40,45 – SB. Muži: Sparta 266,5, Radotín 198,5, Sp. Praha 197,5, VS Tábor 138, Vlašim 129,5, Čt. Dvory 127,5, Šk. Plzeň 118, Jihlava 108, ženy: Jihlava 247, Sp. Praha 228, VS Tábor 205, Kotlářka 156,5…8. ČD 70, 9. Sparta 59,5.

II. kolo KP v Prachaticích: 100 m Josef Kašpárek 11,52, Valentýna Machartová (oba JH) 12,87, Dominika Střelečková (PT) 12,90, 400 m Jan Čoka 53,58, Nela Šebestová 60,83 – os. rek., Jolana Prixová (PT) 63,53, 800 m Tomáš Čoka 2:04,76, 100 přek. Kateřina Hlaváčová (Čéč) 16,74, oštěp Barbora Drahotová (JH) 35,70, Ondřej Nový (Čéč) 48,54, koule Alena Kvasničková 10,64, Adam Zeman 12,65 - os. rek., dálka Jan Hubka 608, Střelečková 520 – os. rek., Karolína Mášková 515, Machartová 503 – os. rek., trojskok Zeman 10,26, výška Kateřina Slavíková 155, Anna Kotrlíková 152, družstva muži Čéčova 94, Milevsko 45, JH 34, ženy Prachatice 117, Blatná 114, Tábor 82.