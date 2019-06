Hned od úvodního závodu, který se konal ve čtvrtek, padaly rekordy.

Plavkyně Barbora Seemanová po čtyřech dnech opět překonala český rekord na trati 400 m volný způsob. Na mistrovství republiky v Českých Budějovicích opanovala rozplavby časem 4:11,10 minuty. Ze svého výkonu na nedělním mítinku Mare Nostrum v Barceloně ubrala dvě sekundy. „Je to plavecký svátek, jeden z nominačních závodů na olympiádu do Tokia a také se plave o limity pro mistrovství světa v dlouhém bazénu,“ informovala už před startem šampionátu předsedkyně pořadatelské TJ Koh-i-noor Eva Šmausová. Tato jednota slaví právě v těchto dnech 125 let trvání. Plavat se bude na MČR až do neděle.