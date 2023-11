Dlouhé cesty na pohodě přidají málokomu. Jihostroj České Budějovice vyrazil do haly, kde hrají své domácí zápasy Beskydy. Do Frýdku - Místku. Z českobudějovické haly to je do haly soupeře přesně 380 kilometrů. Dlouhou a náročnou štrapáci autobusem si nedobrovolně odpustil Michael Kovařík. V předchozím utkání doma se srazil při zákroku v poli s kolegou Stijnem van Schie. Diagnóza? Ani nemusíte být lékař, abyste věděl, že to bude problém. Na první pohled. Promodralý prst nevěstil nic dobrého. Kovařík do Beskyd vůbec neodcestoval. Podívejte se na video, co říká o svém nepříjemné zranění.