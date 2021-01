Je za vámi více než polovina základní části a Jihostroj je v tabulce UNIQA extraligy na prvním místě. Po sportovní stránce jde tedy zatím vše podle plánu?

Nejsem sice v každodenním kontaktu s A-týmem, ale z toho, co mám možnost pozorovat, všichni tvrdě a poctivě pracují a je to vidět na souhře a lepšících se výkonech. Uspokojení je ale nejkratší cesta do pekel, takže samozřejmě je stále co zlepšovat. Dokud budou výsledky této práce vidět na hřišti v utkáních, pak je vše na správné cestě.

Prohráli jste jen dva zápasy z patnácti. Druhá porážka s pražskými Lvy ale přišla zrovna v prvním televizním utkání. Mrzelo vás, že se týmu nezadařilo právě v tak sledovaném zápase?

Nejdříve zklamalo a naštvalo, pak až mrzelo. Bohužel se toto z naší strany – troufnu si říci – výjimečně nevydařené utkání odehrálo před televizními kamerami. Nutno dodat, že soupeř předvedl po všech stránkách výborný výkon a dostal nás pod tlak, kterému jsme celý zápas nedokázali čelit. I když je to v takové situaci pro tým složité, chyběla mi u našich hráčů koncentrace a nasazení. Na tento zápas jsme nebyli připraveni hlavně v hlavách, nicméně je to minulost a jak ukázala následující vydařená utkání – byla to pro nás lekce v pravý čas.

V dosavadním průběhu sezony už se v popředí tabulky zformovala očekávaná silná čtveřice. Liberec, Karlovarsko i Lvi Praha hráli kromě náročného extraligového programu ještě zápasy evropských pohárů. Může mít Jihostroj nad ostatními konkurenty v boji o titul výhodu díky tomu, že všechny síly soustředí pouze na domácí soutěž?

Mohla by to být drobná výhoda, nicméně sami jsme v minulé sezoně na vlastní kůži zažili, jak dokáží tým nakopnout dobré výkony v evropských pohárech bez ohledu na náročné cestování a zápasové zatížení. Všechny zmíněné týmy mají srovnatelnou kvalitu a v bojích o titul bude rozhodovat taktika, momentální forma a psychické nastavení týmu i jednotlivců.

Post smečaře před sezonou vyztužil Filip Stoilovič, který přišel na místo odcházejícího Martina Mechkarova. Došlo na smečařském postu ke zkvalitnění?

K výraznému. Filip je už zkušený a velmi všestranný hráč, který výborně ovládá své řemeslo a je přínosem pro organizaci hry celého týmu. Má velmi stabilní příjem, výbornou obranu v poli a nebojí se na sebe vzít zodpovědnost.

Na pozici univerzála přišel jako jednička Casey Schouten, kterému kryje záda Filip Rejlek. Ze začátku sezony se zdál v lepší formě zkušenější z této dvojice. Dostal se již Kanaďan Schouten do patřičné herní pohody?

Filip Rejlek ukázal na začátku sezony, proč je stále jedním z nejlepších českých univerzálů. Pro každý tým s mistrovskými ambicemi je zásadní mít na tomto postu kvalitní dvojici hráčů. Casey je velký dříč. Ví proč do Budějovic přišel, co se od něj očekává a od prvního tréninku na sobě pracuje. Je fyzicky výborně disponovaný a myslím, že mu vyhovuje výraznější herní zatížení, kterého se mu teď dostává. Také už si více zvykl na české volejbalové prostředí a posunula se i jeho souhra s nahrávači. Máme před sebou měsíc plný velmi těžkých zápasů a já věřím, že Casey potvrdí svou formu a bude v důležitých momentech tahounem.

Jsme na začátku ledna, klíčová část sezony je stále před vámi. Kdybyste přesto měl porovnat současný tým Jihostroje s mužstvem z minulé sezony, je aktuální tým silnější?

Volejbalově jsme silnější. Vím, že pokud se nám vyhnou zranění a nemoci, budeme před vstupem do play-off stoprocentně připraveni. Věřím, že se v bojích o vše – jako už tolikrát – naplno projeví vnitřní síla týmu.

Už jste nakousl, že máte před sebou v lednu těžká utkání. Jedenáctého hostíte televizní utkání s Libercem, dvakrát váš čeká Karlovarsko, Ústí nad Labem a doma velmi silná Odolena Voda. Jak významné bude zvládnout tento blok zápasů?

Leden rozhodne o výsledku základní části této sezony. Pokud se nám ho podaří úspěšně zvládnout, bude to pro nás obrovský impulz do závěrečné části soutěže.

V únoru je na programu také Český pohár, který se bude hrát ve zkráceném formátu. Jak důležité bude pro Jihostroj obhájit prvenství?

Prestiž Českého poháru rok od roku roste, navíc je tento turnaj jakousi generálkou před začátkem play-off a jeho úspěšné zvládnutí může tým nakopnout do následujících bojů o extraligový titul. Uděláme vše pro to, abychom zvedli pohár nad hlavu potřetí v řadě.

Sportovní stránku jsme probrali. V současné době je však klíčové i hledisko ekonomické. V jaké kondici je nyní Jihostroj? Zachovávají partneři klubu přízeň?

Situaci zvládáme, a to hlavně díky dlouhodobým partnerstvím, kterých si velmi vážíme. Zásadní je pro nás podpora ze strany města a Jihočeského kraje. Jsem rád, že se nám jak na domácí, tak i na evropské sportovní scéně stabilně daří České Budějovice i celé jižní Čechy důstojně reprezentovat. Jsme vděční za to, že s naprostou většinou našich partnerů v čele s Jihostrojem Velešín udržujeme pevné vztahy a můžeme se na naši spolupráci spolehnout i v této nelehké době. Někteří z partnerů nás bohužel s ohledem na momentální složitou situaci museli opustit, ale věřím, že se podaří krizi zvládnout a že je brzy opět přivítáme na palubě. Doufám, že i do příští sezony zůstane klub v takové kondici, abychom se mohli měřit s těmi nejlepšími jak doma, tak ve světě.

Jako jeden z mála volejbalových klubů nabízí Jihostroj svým příznivcům zdarma kvalitní komentované přenosy z domácích zápasů. Je pro klub nákladné tyto přenosy realizovat? A jaké na ně přichází ohlasy od fanoušků?

Tady jsou jakékoli vynaložené náklady až druhořadé. Naši fanoušci s námi zatím stále nemohou prožívat tuto sezonu přímo ve Sportovní hale, a tak to nejmenší, co jim můžeme nabídnout jako malou náplast, jsou právě kvalitní komentované přenosy z domácích utkání. Rád bych touto cestou poděkoval společnosti TVCOM za vstřícnost při zajištění produkce on-line přenosů. Ohlasy na přenosy máme zatím jen pozitivní. I když to momentálně není jednoduché, snažíme se být s našimi fanoušky v co nejužším kontaktu.

Mnoho sportovních klubů doufá, že jim fanoušci vyjádří solidaritu tím, že nebudou chtít vracet peníze za nevyužité permanentky. Jak bude tuto situaci řešit Jihostroj?

Faktem je, že příjmy z prodeje vstupenek jsou již pár let nezanedbatelnou součástí rozpočtu klubu. Téma solidarity bych bez jakýchkoli očekávání nechal pouze a jen na našich fanoušcích. Momentální situace je ekonomicky nepříjemná pro většinu z nás, naše fanoušky nevyjímaje. Pokud v této sezoně už nebudou mít možnost přijít fandit do Sportovní haly, pak je nebudeme vyzývat k jakýmkoli konkrétním gestům solidarity a budeme připraveni nevyužité permanentky kompenzovat.

Pojďme ještě k mládeži. Mladí volejbalisté už nějakou dobu nemohou hrát ani trénovat. Jaké to podle vás může mít dopady?

Toto je dle mého názoru momentálně jeden z velkých problémů, jehož dopady možná ani nedokážeme dohlédnout. Teď samozřejmě nemluvím pouze o mladých volejbalistech. V kontextu dnešní konzumní doby a rozmachu „virtuální“ zábavy a komunikace je zásadní, aby děti sportovaly a aby sportovaly v kolektivu. To momentálně již dlouho nemohou. Čím déle tento stav potrvá, tím větší je nebezpečí, že se k organizovanému sportu – a možná i sportu obecně – vracet nebudou, což může mít spoustu negativních dopadů. Je to velké téma na velké povídání, ale to už přesahuje účel našeho rozhovoru. (autor: Matěj Mayer)