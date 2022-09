Ve své kategorii si s poměrně obtížnou tratí poradil v obou jízdách s pouze několika dotyky a obsadil skvělé druhé místo za opavským Davidem Rouskem. "Matěje v tomto závodě trénoval starší bratr Jakub." Jakub Krejčí je mistrem světa a Evropy v kategorii K1 do 23 let. "Poradil několik riskantních průjezdů a ono to vyšlo."