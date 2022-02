V úvodních výměnách měl zápas vyrovnaný průběh. Teprve za stavu 12:15 se podařilo hostům odskočit o víc než bod, a to především pomocí výborných podání a obrany nad sítí. Tento „trhák“ v polovině setu se ukázal jako rozhodující, České Budějovice ho udržely až do konce setu.

Radek Mach z Jihostroje byl jako Radek Štěpánek v Davis cupu

Jihostroji se dál dařilo na podání, především Schouten s Lickem posílali na soupeřovu stranu nechytatelné bomby, a neumožnili brněnským volejbalistům hrát středem. A s útoky z kůlů si jihočeská obrana poradila náramně.

Do třetí sady poslal trenér Brna Ondřej Marek devatenáctiletého univerzála Jakuba Kočvaru, ale ani on nenarušil herní pohodu v řadách českobudějovických hráčů. Jihostroj perfektně četl soupeřovy útoky a španělský nahrávač v jihočeských službách de Amo si mohl vyzkoušet všechny nacvičené signály. České Budějovice zvítězily 3:0, připsaly tři body do tabulky a udržely první místo. Nejvíc bodujícím hráčem byl Casey Schouten s 21 body.

Volejbal Brno VK – Jihostroj České Budějovice 0:3 (-21, -10, -14), čas: 64 minut, rozhodčí: Velinov, Kvarda.

Brno: Hrazdira, Janečka, da Silva, Zmrhal, Klajmon, Truong, – libero Kop, Lžičař (Toman, Drahoňovský, Kočvara). Trenér: Ondřej Marek.

České Budějovice: Licek, Polák, de Amo, Stoilovič, Mach, Schouten – libero Kryštof (Sedláček, Michálek, Piskáček). Trenér: René Dvořák.