Právě projekt Děti do bruslí přilákal pozornost rodičů, dětí, pedagogů a také hokejových odborníků. Výukové hodiny přímo na zimním stadionu sledoval i legendární útočník Jaroslav Pouzar. Třikrát vyhrál Stanley Cup, ve své sbírce má medaili z olympijských her. Dobře ví, jak důležité je přitáhnout děti k aktivnímu pohybu. Na dotazy Deníku odpovídal Ivo Schindler, který se malým bruslařům velmi intenzivně věnuje.

Děti do bruslí je projekt, který vás také baví? Dá se to tak říct?

Jasně, jinak bychom to nemohli dělat. To máte stejné jako být učitel, když vás to nebaví, taky to podle toho tak vypadá.

A baví bruslení hlavně děti?

Pevně v to věřím, alespoň v očích dětí to tak vypadá.

Je pravda, že přímo při vašich bruslařských lekcích vypadají všechny nadšeně. Vnímáte to?

Ta zpětná vazba od nich je strašně moc důležitá, nabíjí nás a posunuje dál a dál.

Děti se učí bruslit, na ledě hrají různé hry, také vy získáváte další zkušenosti?

Člověk se pořád učí. V našem případě na nás děti v tomto směru mají obrovský vliv.

Máte po ruce přesné statistiky, které vypovídají o tom, kolik sportovců v rámci projektu Děti do bruslí vyrazilo na led?

K letošku jsme odbruslili zhruba pět tisíc dětí, to je ale číslo všech krajů, ve kterých působí projekt Děti do bruslí.

Projekt realizujete v Hokejovém centru Pouzar?

Bruslíme pouze u pana Pouzara. Je projektu nakloněn a spolupráce probíhá suprově. Účastní se i různých jednání a jeho jméno samozřejmě pomáhá i projektu. Myslím, že je perfektní, když někdo chápe koncepci a smysl tohoto a dalších podobných projektů.

Chystáte po prázdninách pokračování projektu?

Samozřejmě. Pokračujeme. V tuto chvíli už se připravuje další školní rok.