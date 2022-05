Španělský nahrávač byl druhým nejdéle působícím cizincem na jihu Čech v historii klubu po Valeriji Toduovi. Vedení českobudějovického klubu udělalo s jeho příchodem jeden z nejlepších obchodů za poslední roky. Za Jihostroj odehrál čtyři sezony, během kterých získal úctyhodných šest medailí. Extraligový titul vybojoval hned ve své první sezoně, přidal tři vítězství v Českém poháru a z posledních dvou extraligových ročníků má stříbrnou a bronzovou medaili. Miguel de Amo se výrazně podepsal pod všechny úspěchy Jihostroje v posledních čtyřech letech a patřil k největším hvězdám české extraligy. „Zaslouží si obrovské poděkování za to, co pro klub udělal. Jako Španěl se skvěle adaptoval na místní prostředí a cítil se v Českých Budějovicích jako doma. To, že se nyní naše cesty rozdělí, je pro obě strany velmi těžké a emotivní. Na druhou stranu v poslední sezoně už jsme my i Miguel cítili, že to chce nový impulz. Dohodli jsme se, že smlouvu nebudeme prodlužovat a Miguel se rozhodl využít nabídku ze Španělska,“ říká generální manažer Jihostroje Robert Mifka.

Casey Adam SchoutenKanadský dřevorubec s nizozemským pasem odehrál v Jihostroji dvě sezony, ve kterých plnil roli největší útočné hrozby. Casey Schouten soupeře děsil především svými nebezpečnými útoky a tvrdým servisem. Ve své první sezoně se velkou měrou podílel na stříbrné extraligové medaili, v právě skončeném ročníku pomohl Jihostroji vyhrát Český pohár, ale v extraligovém play-off s týmem na zlatý úspěch nenavázal. Už v průběhu sezony dostal štědrou nabídku z jiného extraligového klubu, takže bude v příští sezoně jezdit do Českých Budějovicích jako soupeř. „Casey je profesionál a dříč, který je svým přístupem skvělým vzorem pro všechny. Jako Kanaďan se české extralize rychle přizpůsobil a mohli jsme se na něj jako na prvního univerzála spolehnout. Už v průběhu sezony dostal nabídku smlouvy z jiného klubu, které jsme nechtěli konkurovat. Nechceme se účastnit finančních dostihů a držíme se nastavené koncepce. Děkujeme mu za práci, kterou tady odvedl, a přejeme mu hodně štěstí v novém působišti,“ komentuje Mifka.