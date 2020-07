Přípravy soutěžáckého sprintu výrazně ovlivnil vytrvalý déšť, který na jihu Čech spustil v noci před závodem a pršelo i v sobotu dopoledne. „Komplikace to byla, protože kvůli lijáku byla na řadě místech poničená trať. Byla s tím spousta práce už v průběhu sobotního závodu. Hobíkům jsme museli trať upravit, aby to vůbec zvládli. Hlavně večer jsme pak ale museli pořádně zabrat, abychom okruh připravili na neděli,“ uvádí předseda pořádajícího klubu Jaroslav Kalný.

Sobotní závod přinesl komplikaci v tom, že mladí piloti na osmdesátkách a také dvě ženy zůstávali v těžkém terénu stát v největších kopcích a ucpávali tak trať, která se stávala neprůjezdnou pro nejrychlejší účastníky závodu. „To není problém pořadatele. Potíž je v tom, že takhle to má Autoklub nastavené v řádech. Holky i osmdesátky jsou součástí mistrovství republiky, takže se jelo podle toho, jak je to dané rozpisem,“ vysvětluje Kalný.

V neděli už po protestech řady jezdců došlo ke změně a obě kategorie jely dopoledne v rámci přeboru republiky. „Tohle se řeší jen těžko. Když bude jednodušší a suchá trať, tak se jim tam plést nebudou. Na druhou stranu, pokud se mají vychovávat dobří jezdci, tak tratě musí být těžké. Jinak výkonnostně neporostou a nebudou se prosazovat v zahraničí. Také už jsem tady některým řekl, ať si jezdí na okruh do Brna nebo do Mostu, tam to budou mít rovné,“ připouští, že diskuze s některými jezdci a jejich doprovody nebyly zrovna jednoduché.

Zatímco motokrosová trať je daná, vysekat trať pro enduro ve strmých lesních úsecích není žádná legrace. Přitom se to dělá vlastně na jediný závod v roce. „Práce je to hodně a je třeba poděkovat všem, kteří nám s tím pomohli. Závodníci si trať chválili, což nás potěšilo. Že pršelo, s tím nic neuděláme. Bahno k enduru prostě také patří,“ usměje se.

Bez nějakého oddychu nyní parta kolem Jaroslava Kalného začala chystat nedělní krajský přebor v motokrosu a také následné mistrovství republiky. To se přitom v Jiníně mělo původně jet až 9. srpna. Organizátoři z jihu Čech ale vyšli promotérovi seriálu se změnou termínu vstříc. „Mám-li být upřímný, tak už jsem párkrát zalitoval, že jsem na to kývl. Musíme vyřešit několik věcí, se kterými se takhle brzy nepočítalo. Ale když už jsem to slíbil, tak to musíme dotáhnout do konce,“ ujistí.

Mezinárodní mistrovství republiky bude v Jiníně největším závodem sezony. Tím mělo být původně mistrovství světa v sajdkárkrosu, ale to bylo letos kompletně zrušeno. „V původním termínu dvanáctého září pojedeme alespoň mistrovství republiky, kterého se ale zúčastní hodně cizinců, takže by to mohl být také velice pěkný závod,“ slibuje.