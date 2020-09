"Nezávidím kolegům od hokeje, kteří nemohou dělat svůj sport," sympaticky říkal ještě docela nedávno trenér Jihostroje René Dvořák. A už je v karanténě i jeho volejbalový tým.

Manažer Jihostroje České Budějovice Robert Mifka | Foto: Deník/ volejbalcb.cz

Volejbalisté Jihostroje měli odehrát v týdnu tři přípravné zápasy (s Od. Vodou a dva s Karlovarskem). Fanoušci si na volejbal ale musí ještě počkat. "Z důvodu nařízené karantény pro A-tým se přípravné zápasy do konce týdne ruší." Ve středu extraligový tým čeká testování. "Až po něm se dozvíme víc, budeme naše fanoušky informovat. Věříme, že se brzy budeme všichni opět moci naplno připravovat na blížící se začátek sezony." Jihostroj by do extraligy měl vstoupit devatenáctého září zápasem