České Budějovice – Jedenadvacetiletý Michal Vodárek v ringu ani v nedělní bitvě boxerů Samsonu s mnohonásobnými mistry ČR z Ústí nad Labem nezaváhal a přidal do společné bodové pokladnice své dva tradiční dva body.

Michal Vodárek v nedělním utkání s Ústím si poradil i s nebezpečným Tomášem Bezvodou. | Foto: Deník/František Panec

Ve své váze jste vyhrál, takže spokojenost?

Samozřejmě, že jsem spokojen. Tím spíš, že Tomáš Bezvoda teď šel strašně nahoru. Je to kvalitní soupeř, porazil minule i Besaljana, takže jsem hrozně rád, že se mi povedlo s ním na body vyhrát.

Byla to ale hodně tvrdá bitva, co dle vás rozhodlo?

Bitva to tedy byla, to máte pravdu… Mně hodně pomohlo, že jsem tu měl kamarády od nás z fakulty rybářství a ochrany vod. Kluci mi chodí fandit a ta jejich podpora mi moc pomáhá. Zval jsem i našeho nejvyššího šéda, pana děkana Linharta, aby se přišel podívat na pěkný zápas. Nevím, zda tady byl, ale pro mne to byla motivace.

Zdálo se, že první kolo jste trošku čekal, s čím soupeř přijde.

Tak to bývá, že se první kolo většinou okoukáváme. Než se do toho člověk dostane, to vždycky chvíli trvá. Ve druhém a třetím kole už jsme začali boxovat a myslím, že i lidem se to líbilo.

V těch dvou kolech jste hlavně svou levačkou už Bezvodu párkrát pěkně otestoval…

Tomáš je hodně tvrdý kluk, strašně moc toho unese, ale ta jedna rána mi fakt sedla, takže se pořádně zapotácel. I já do toho ale dal fyzicky všechno, oba jsme toho měli dost. Řekl bych ale, že to byl pěkný duel.

Bavíme se spolu hned po vašem zápase, stav je 6:6. Věříte, že byste mohli vyhrát celé střetnutí?

Tak to nevím, bude to ještě hodně těžké. Rozhodně ale věřím, že kluci zabojují. I kdyby to nevyšlo, protože Ústí je favorit, tak věřím, že tam kluci nechají srdce. Bude škoda, když prohrajeme třeba 8:10, protože by nám ta šance na titul utekla jen o chloupek.

Na druhou stranu už jen to, že až do posledního kola extraligy boxujete o titul, není k zahození.

S tím plně souhlasím. Není to náhoda, my jsme výborná parta, povzbuzujeme jeden druhého, držíme spolu. V lize budeme nejhůř třetí, takže ta sezona bude úspěšná. Asi nejlepší, jakou jsme kdy měli.

A co vy osobně? Vaše nejbližší cíle?

Už teď o víkendu máme poslední zápas v Prostějově. To je úřadující mistr, tak abychom tam co nejlíp obstáli.