V neděli začíná velká premiéra Martina Michka na prestižní Rallye Dakar

V neděli odstartuje jeho velká premiéra. Nejlepší český motokrosař posledních let Martin Michek (31 let) vstoupí v Saudské Arábii do své premiérové Rallye Dakar.

Martin Michek | Foto: Deník/ Jan Škrle