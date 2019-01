Český Krumlov – Jeden z každoročních vrcholů motoristické sezony na jihu Čech je tady. V pátek startuje již 43. ročník populární Rallye Český Krumlov, která bude druhým dílem mistrovství republiky v automobilových soutěžích a zároveň je zařazena i do kalendáře FIA European Rally Trophy s koeficientem 3.

Martina Daňhelová s Karolínou Jugasovou | Foto: Deník/ Marcel Žák

Na startu domácí soutěže nebude chybět ani početná skupina jihočeských posádek. Nejsilnější zastoupení bude mít promotér soutěže tým ČK motorsport, jehož barvy bude hájit šest posádek.



Zřejmě největší pozornost bude poutat dámská dvojice Martina Daňhelová s Karolínou Jugasovou, které se přihlásily do Evropské trofeje a se svým Renaultem Clio R3 tak odstartují v první skupině soutěžících ještě před špičkou domácího mistrovství.



Příjemným překvapením je návrat manželské posádky Jiřího a Evy Trojanových na závodní tratě. Loňskou sezonu katovický závodník vynechal, s koncem kariéry se však nehodlal smířit, a tak se během zimy se domluvil s Josefem Petákem a odkoupil jeho špičkový Renault Clio R3.



Pod hlavičkou týmu ČK motorsport odstartují rovněž Václav Stejskal junior navigovaný Stanislavem Viktorou (Renault Clio), Josef Koupal se Zdeňkem Jobem (Škoda Fabia) a s dalším dvoulitrovým Renaultem Clio také Vlastimil Daňhel. Mezi historiky bude týmovým želízkem v ohni posádka Petr Michálek – Roman Maryška (Suzuki Swift GTi).



Velké naděje vkládal pořádající tým do divácky atraktivního stroje Porsche 996 GT3 CUP s evropským šampionem historiků z roku 2011 Miroslavem Janotou za volantem. Dva týdny před českokrumlovskou soutěží však jezdec z Bukové u Příbrami, jenž měl startovat za ČK motorsport, těžce havaroval při testu na Podbrdské Rallye Legend a nový vůz odepsal.



V seznamu přihlášených figurují i další domácí soutěžáci. Spolujezdcem Vlastimila Hodaně bude František Poláček (Škoda Felicia Kit Car), chybět pochopitelně nemůže ani českobudějovický matador Jan Jinderle (Honda Civic 1.6 VTi), jenž pojede s Pavlem Adámkem.



Jinderle se blýskl třetím místem ve třídě 9 na Rallye Šumava. „Rádi bychom tento výsledek minimálně zopakovali. Bedna je náš cíl. Jinak je to ale stejné jako na každém jiném závodě, takže chceme vyhrát," směje se. „Konkurence by měla být podobná jako na Šumavě. Trať dobře známe, což by mohla být naše výhoda. A hlavně se na Krumlov moc těšíme," ujistil Jan Jinderle.



Jihočeský rallye sport budou zastupovat také posádka Ivan Ivanov – Luboš Košner (Citroën Saxo VTS) nebo navigátoři Zbyněk Pils a Petr Vojta. V poli historiků pojedou Jan Krejča s Pavlem Šárkou (Škoda 130 LR), Jiří Jevický s Romanem Votavou (Mercedes 190 E), bratrská dvojice Martina a Petra Fazekašových (Škoda Favorit 136 L) nebo manželé Jiří a Kateřina Teskovi (Trabant 601 R).