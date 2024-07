Volejbalový klub SK Otava Písek se i během letních prázdnin věnuje intenzivnímu tréninku pod vedením zkušené trenérky Dity Šimůnkové. Letní kemp na plážových kurtech přilákal desítky mladých nadějí, které se připravují na nadcházející soutěžní sezónu. Klub se zaměřuje na dívčí volejbal a má ambiciózní plány, včetně účasti v krajských soutěžích a snahy o postup do druhé ligy.

Volejbal mají rády, proto nemají žádný problém sejít se i během letních prázdnin. V roli trenérky je Dita Šimůnková. Šikovná smečařka, která má za sebou ligovou minulost, vede mládež v klubu SK Otava.

Na Písku v písku. Volejbalistky SK Otava | Video: Deník/ Kamil Jáša

"Letní kemp probíhal na plážových kurtech městského areálu Písek. Měli jsme tady padesát dětí a asi pět trenérů. Celková členská základna je teď kolem 80 až 90 dětí," popisuje trenérka aktuální stav.

S kolegyněmi se věnuje výhradně děvčatům. "Měli jsme i kluky, ale pak jsme to nedokázali skloubit. Občas tu máme nějakého malého volejbalistu, ale ve městě je Sokol Písek pod vedením pana Čížka, který se chce specializovat právě na chlapce."

Jaké soutěže v šestkovém volejbalu by v SK Otava chtěly dívky a jejich trenérky hrát? "Letos jsme přihlásily o dvě soutěže navíc. Máme od minivolejbalu po U13, U16, U18 všechno přihlášené v kraji a naše nejstarší teď přihlásíme do KP dvojky žen. Naším snem nebo cílem je dostat se do druhé ligy," dodala přímo na kurtech trenérka Šimůnková.