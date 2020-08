Volejbalisté znají los prestižního Poháru CEV, do kterého se Jihostroj pro tuto sezonu přihlásil. Štěstí však Jihočechům nepřálo, jelikož jim los přisoudil druhý nejlepší tým z druhého předkola Ligy mistrů. Bude se tedy jednat o klub, který se jen těsně neprobojuje do hlavní části Ligy mistrů.

„Radost můžeme mít z toho, že tady opět přivítáme nejlepší volejbal na světě, ale do prvního kola Poháru CEV se pro nás jedná bezesporu o smolný los,“ říká generální manažer Jihostroje Robert Mifka. Českobudějovičtí pro první kolo Poháru CEV čekali jednoduššího soupeře. Ten měl vzejít z mužstev, které se přes předkolo nedostanou do hlavní části Ligy mistrů.

Jihostroji mohly připadnout týmy, které nepostoupí z prvního do druhého předkola Ligy mistrů (druhé a třetí týmy ve skupinách A–F). Los však přisoudil Jihočechům až posledního nepostupujícího do hlavní části Ligy mistrů – tedy druhý tým skupiny H, která se zformuje z nejlepších mužstev skupin D, E a F.

„Budějovice budou hrát proti velice silnému týmu, který se probojuje až do druhého kola předkola Ligy mistrů,“ glosoval los sám moderátor celé akce. „Bohužel na nás připadne tým, který jen těsně nepostoupí do hlavní části Ligy mistrů. S největší pravděpodobností tedy narazíme opět na Trentino Itas nebo na výborný ruský tým Dynamo Moskva. Tyto dva kluby by měly být – při vší úctě ke všem ostatním – dva nejsilnější,“ hodnotí los Mifka.

„Pokud by se papírové předpoklady skutečně naplnily, s horším z této dvojice mužstev si zahrajeme my v Poháru CEV a s vítězem skupiny H bude hrát zase Karlovarsko ve skupině Ligy mistrů,“ zamýšlí se generální manažer Jihostroje. Utkání Poháru CEV by měly České Budějovice odehrát ve druhé polovině října, a to systémem dvou zápasů doma – venku. Vítěz těchto duelů postupuje do další fáze poháru. (may)