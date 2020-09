Volejbalisté Jihostroje České Budějovice si v přípravě na blížící se začátek sezony připsali cennou výhru 3:1 nad Lvy Praha, kteří by měli patřit k favoritům UNIQA extraligy. "Hned ve čtvrtek ráno odjíždějí svěřenci Reného Dvořáka na dvoudenní turnaj do Karlových Varů, kde budou proti kvalitním protivníkům ladit formu na začátek ligy, kterou zahájí devatenáctého září na palubovce Zlína," informuje tiskový mluvčí klubu Matěj Mayer.

Právě s Prahou se utkali Jihočeši i v předposledním a dosud jediném domácím přípravném zápase. Utkání, na které si našla cestu do Sportovní haly početná skupina fanoušků Jihostroje, skončilo nerozhodným výsledkem 2:2. V odvetě, která se hrála v úterý, už však byli jednoznačně lepší hráči Českých Budějovic. „Zápas můžu hodnotit jedině pozitivně. Největším pozitivem je výsledek 3:1, protože Praha je tento rok velmi silný soupeř a myslím si, že to bude platit i během sezony. Výsledek je tedy pro nás cenný,“ ohlíží se nahrávač Ondřej Piskáček.

Jihostroj sehrál během přípravy na sezonu zatím čtyři tréninková utkání. Nejprve prohrál v Příbrami 2:3, poté stejným výsledkem porazil Odolenu Vodu a následně odehrál dvě povedená utkání se Lvy Praha. „V našich výkonech vidím vzestupnou tendenci, protože já sám cítím, že jsme každý zápas lepší a lepší. Navíc věřím, že až přiletí Miguel de Amo, tak se síla našeho týmu prokáže ještě víc,“ zamýšlí se Piskáček.

Právě příjezd elitního nahrávače de Ama však výrazně změní pozici Ondřeje Piskáčka v týmu. Již druhým rokem zaskakuje místo Španěla téměř po celou přípravu jako nahrávač číslo jedna, avšak v sezoně se bude muset spokojit s rolí dvojky a menším herním časem. „Miguel je profík a fakt skvělý hráč. Takže já jsem s tím naprosto smířený a nevadí mi to. Beru to tak, že jsem ještě mladý a jsem rád, že se od něj můžu učit. Jak na tréninku, tak na zápase od něj odkoukávám různé herní styly a kombinace. Se svou rolí jsem tedy smířený,“ říká jednadvacetiletý Piskáček.

V hlavě už má program na nejbližší dny. Hned ve čtvrtek totiž Jihostroj míří do Karlových Varů, kde se zúčastní kvalitně obsazeného turnaje, na němž se představí Ústí nad Labem, slovenský celek Spartak Myjava a také domácí Karlovarsko. Právě v lázeňském městě se Ondřej Piskáček narodil. „Výjimečné to pro mě bude v tom, že se na mě přijedou podívat rodiče a známí. Jinak to pro mě speciální nebude. Sice jsem se v Karlových Varech narodil, ale vyrůstal jsem v Sokolově. Jinak se na turnaj moc těším, budou tam zajímavé týmy a myslím, že to bude i divácky koukatelné,“ hodnotí talentovaný nahrávač.

4. přípravný zápas: VK Lvi Praha – VK Jihostroj České Budějovice 1:3 (18:25, 25:22, 18:25, 22:25)

Sestava Jihostroje: Michálek, Mach, Schouten, Zmrhal, Todua, Piskáček, libero Kryštof, Stoilovič, Ondrovič, Rejlek, Šulista