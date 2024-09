Nový prezident Jihostroje České Budějovice František Adler, který do funkce nastoupí v létě 2025, plánuje výrazné změny v klubu, včetně posunu ženského týmu do extraligy. S ambicí zvýšit konkurenceschopnost v Lize mistrů Adler představuje svou vizi pro budoucnost. Jaké konkrétní kroky plánuje a jaké výzvy ho čekají? Poslechněte si audio, na kterém oznamuje cíle klubu.

To se moc nečekalo. Nový prezident Jihostroj České Budějovice František Adler, který se ujme funkce v létě roku 2025, vyhlásil chuť na posun žen do extraligy. Důkaz máme v audiu, které přikládáme k tomuto článku. "Chci, aby Jihostroj byl více konkurenceschopný v Lize mistrů," uvedl na první otázku. Zabalil do odpovědi i výhled do blízké budoucnosti. "Chci, aby Jihostroj měl extraligu žen." Aktuální rozpočet klubu je 32 milionů. Klub počítá, že v současné době je na klidný střed tabulky ženské extraligy třeba zhruba sedm milionů. Nový prezident začne úřadovat v létě roku 2025, v roce 2028 by mohla stát nová hala, možná už v ní bude hrát Jihostroj extraligu žen…

František Adler potvrdil, že chce v Jihostroji extraligu žen | Audio: Deník/ Kamil Jáša

Jihostroj vstoupí do této sezony s prezidentem Janem Divišem. "Po sezoně skončím," potvrdil. Nový trenér Zdeněk Šmejkal se těší, až se hráči, kteří se potýkali se zraněními, objeví na tréninku v plné síle. "Jedeme do Zlína, pak v sobotu přivítáme Benátky nad Jizerou," popsal nejbližší program. Jihostroj bude hrát tři soutěže. Extraligu, Ligu mistrů a Český pohár. "Ambice samozřejmě Jihostroj musí mít nejvyšší. Myslím si, že do semifinále je pro nás povinnost postoupit. A v Champions League se s touto skupinou pokusíme odehrát co nejlepší zápasy, aby si diváci přišli na své. Český pohár? Neřeknu, že je to pro nás to poslední, na co se soustředíme, ale každý vrchol potřebuje svůj čas a i ten Český pohár zkusíme odehrát nejlépe," dodal Zdeněk Šmejkal.