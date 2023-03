Marek Šulc (kapitán Aero Odolena Voda): „Zase škoda prvního setu, stejně jako v Budějovicích jsme ho měli dobře rozehraný, ale my jsme nevyužili několik možností, jak ten set vyhrát. Druhý a třetí set se soupeř více rozehrál, hlavně na servisu, kde měl několik bodových šňůr. Ještě byl rozdíl v uhrávání těžkých situací, tam byly Budějovice lepší, a proto si myslím, že vyhrály. Musíme teď posbírat veškeré mentální síly do čtvrtečního zápasu a věřit, že sem tu sérii ještě můžeme vrátit. Děkuji všem divákům, protože atmosféra byla prostě skvělá.“

Marcin Kryś (trenér Aero Odolena Voda): „Zápas měl podobný průběh jako zápas první v Budějovicích. Zase málo chybělo k výhře v prvním setu, pak druhý a třetí set jsme odešli na přijmu a těžce se nám šlo do bodu. Neskládáme hlavy a určitě se chceme ještě vrátit na Odolku.“

Martin Kryštof (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Ohromně těžký zápas. Myslím si, že to bylo podobné jako v Českých Budějovicích, kde celý vývoj velkou měrou ovlivnil první set, který jsme zaplať pánbůh urvali a pak už jsme si začali věřit. Myslím si, že jsme hráli výborně v obraně, kluci vepředu byli výborní a o to jsme to měli snazší my vzadu. Ač to dělám nerad, tak musím pochválit našeho nahrávače, protože to, co předváděl na servisu, bylo neuvěřitelné. Druhý krůček. Pro třetí si půjdeme doma.“

Vojtěch Zach (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Velice těžký zápas, i když to zase skončilo 3:0, ale tak snadné to nebylo. Domácí dneska hráli snad o dvě stě procent lépe, nažhaveněji, sebevědoměji, takže pro nás bylo velmi těžké první set ustát. Drželo nás, že jsme to ustáli na příjmu, protože domácí některé servisy trefili úžasně. Ale je to druhý bod, potřebujeme tři, tak doufám, že předvedeme podobný výkon.“