"Turnaj je součástí Letní volejbalové ligy, kterou založilo pět největších antukových turnajů v České republice," doplňuje za organizátory Jiří Popelka. Prezence družstev začne přímo na místě v sobotu v 8.00, uzavře se o půl hodiny později. "Začátek turnaje jsme stanovili na devátou hodinu."

V rolích organizátorů jsou VolleyCountry.s.r.o. ve spolupráci s TJ Meteor České Budějovice a Jihočeský krajský volejbalový svaz

Hrát se bude v areálu TJ Meteor České Budějovice (v případě nepříznivého počasí bude turnaj odehrán ve sportovní hale ZŠ Oskara Nedbala v Českých Budějovicích).

Kategorie:

Muži - Družstva složená z amatérských, okresních a krajských hráčů. "Je možnost startu mládežnických družstev. Povolen je start maximálně jednoho ligového hráče v družstvu. Každý hráč může nastoupit pouze za jeden tým," upřesňuje Popelka.

Ženy - Družstva složená z amatérských, okresních a krajských hráček. "Také tady je možnost startu mládežnických družstev a povolen je start maximálně jedné ligové hráčky v družstvu." Každá hráčka může nastoupit pouze za jeden tým.

Pro nejlepší tři družstva v každé kategorii jsou nychystány poháry, medaile a diplomy. "A věcné ceny od partnerů turnaje."

Družstva budou rozdělena do základních skupin po čtyřech nebo pěti, v těchto skupinách se hraje systémem každý s každým. Do play off postoupí po základní skupině všechny týmy. "Pořadí po základní skupině rozhoduje o soupeři v play off, které pokračuje vyřazovacím způsobem." Utkání budou řídit rozhodčí delegování Jihočeským krajským volejbalovým svazem.