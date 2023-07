Nuclears Třebíč – Sokol Hluboká 8:4

Aneb jak ztratit vyhrané utkání během předposlední směny… V Třebíči sahal Sokol po vítězství až do osmé směny, ale během její dohrávky přišel o bod, který může být v konečném účtování Top 6 klíčový. Utkání začalo pozvolna, nadhazovači, třebíčský Lukáš Hlouch a hlubocký Alec Lemmon, utkání kontrolovali a první bod přišel po chybě v poli Sokola až ve čtvrté směně. V šesté chybovali domácí a Sokol si připsal hned tři doběhy. Vedení držel a v osmé směně navýšil na slibných 4:1. Ale přišla dohrávka osmé směny a neuvěřitelných sedm doběhů Třebíče! Miroslav Křivánek trefil šťastně třímetový odpal, bylo srovnáno, ale Třebíčtí pokračovali v ofenzivě, otočili ve směně celkem dvanáct pálkařů a připsali další čtyři body a rázem vedli 8:4. V deváté směně pak domácí nadhazovač Lukáš Pácal zavřel s přehledem utkání a Třebíč si připsala díky finiši první bod.

Jan Prüher oslavil devadesátku! Zpívalo se, vzpomínalo. I na Tatry

Nuclears Třebíč – Sokol Hluboká 7:8

Ve druhém utkání v Třebíči pálkaři Sokola udeřili už ve druhé směně. Po chybách obrany získali hned čtyři doběhy a podobě jako v prvním utkání drželi slibné vedení 4:0. Domácí stáhli ve čtvrté a v páté směně po bodu, ale Sokolu opět vyšla sedmá směna, kdy si připsali další čtyři doběhy a vedli 8:2. Opět se ale ukázalo, že Nuclears bojují až do konce. V osmé směně stáhli dva doběhy a v deváté dokonce tři, ale na rozdíl od pátku to nestačilo a Sokol dokázal uhájit alespoň jednobodové vítězství. Odvezl si tak z Vysočiny alespoň bod, i když sahal po obou. Škoda, sen o finálové čtyřce stále žije, ale ty koncovky… V tomto utkání Sokolu pomohly především chyby v obraně domácích. Velmi dobře odházeli své směny Petr Vojta a Viktor Sedláček, třetí nadhazovač Sokola Joseph Enea musel v závěru vzdorovat drtivému tlaku Třebíče, ale utkání nakonec vítězně uzavřel, k tomu přidal i dvoumetový odpal. Na pálce se dařilo Martinu Mužíkovi a Vasylovi Županinovi s třímetovými odpaly, dvoumetový přidal i Kamil Miranda. Za domácí se blýskl homerunem Russell Strilchuk.

Sokol Hluboká – Třebíč Neclears 3:6

Domácí utkání začal Sokol doběhem v první směně po dalekém hitu Martina Mužíka. Ale to bylo bohužel nadlouho vše, co domácí pálkaři dokázali. Ve čtvrté směně si Třebíč vzala vedení dvěma doběhy po dlouhém odpalu šestnáctiletého Vojtěcha Šabackého. Až do sedmé směny se skóre neměnilo, v její dohrávce se Sokolu podařilo utrhnout další dva doběhy a domácí vedli 3:2. Na pálce se dařilo Martinu Mužíkovi a Kamilovi Mirandovi, do sedmé směny držel Sokol nadhazovač Takamune Ichige, tři hity a metu zdarma přidal vynikající Camden Vasquez. Pak ale už potřetí v sérii přišel drtivý závěr Třebíče, kterému domácí nadhazovači opět nedokázali vzdorovat. Darovali mety zdarma a Nuclears slabší chvilky domácích nadhazovačů využili k obratu. V osmé a deváté směně stáhli povždy po dvou dobězích a vzali si utkání a s ním i celou sérii. Situace v boji o čtvrtou postupovou příčku v TOP 6 si tak zkomplikovali, naděje na postup ale stále teoreticky žije.

Ve středu 5. července tedy Sokol Hluboká doma ve sportovně relaxačním areálu dohrával odložené utkání s Tempem Praha, které bylo na druhé pozici a s přehledem kráčí do Top 4. O víkendu Hlubokou čeká poslední rozhodující série s Hrochy Brno, kteří jsou na tom bodově stejně jako Sokol. Pokud by se Hlubockým podařilo sérii zvládnout, mohou teoreticky dosáhnout na postup do finálové čtyřky. "Bude to ale těžké a postup bude záležet i na výsledcích Eagles Praha, kteří mají nyní o vítězství více." V pátek 7. července se hrálo od 19. hodin ve sportovně relaxačním areálu na Hluboké, výsledek je pro Jihočechy hodně nepříznivý: 1:19. Druhé domácí utkání sehraje Sokol v sobotu od 13. 00. Sérii zakončí Sokol v Brně v neděli od 13. hodin