V sobotu přinseme netradiční pohled do peřejí. Netradiční hodnocení jízdy ve slalomu na divoké vodě. Jihočeský kraj byl dějištěm dvou atraktivních závodů. Herec libereckého divadla byl přímo v kajaku. Na video přineseme jeho víkendový příběh. Hodnocení, se kterým se podělil se čtenáři Dníku, dtojí za to.

Triumf Vondroušové! Gratuluje i medailista z olympijských her Radek Ťoupal

Dva dny po sobě patřily ve vodáckém areálu v Českých Budějovicích slalomářů. Memoriál Karla Krejčího a memoriál Lídy Polesné. To jsou dva tradiční letní závody, které klub připravuje. Letos závodili o republikové medaile také veteráni. Nechyběl mezi nimi ani současný předseda Českého svazu kanoistiky Stanislav Ježek. Dokonce usedl do lodě! Jeho talent, cit pro vodu, ideální výběr stopy, skluz, načasování záběru, to se nedá popsat, to musíte vidět. Ježek znovu potvrdil, že ne náhodou patřil v uplynulých letech na singkánoi k absolutní světové špičce.Na videu najdete jízdu jiné hvězdy. Herce libereckého divadla. Filip Jáša je ve stálém angažmá v Divadle F.X. Šaldy v Liberci, zahrál si i televizní role a v sobotu se určitě podívejte se na video, jak to zvládá s pádlem na kajaku!