"Můj kamarád Radek Šťovíček koupil loď, na které jsem startoval v Barceloně," vypráví Václav Chalupa a v očích se mu nostalgicky zableskne. Byl to jeho velký úspěch. Životní, sportovní. Stříbro z olympiády. Po třiceti letech je tady najednou zpátky loď, která ho k medaili přivezla. "Po olympiádě v Barceloně se loď prodala do Rakouska," popisuje za svoji loď její veslař cesty osudu. "Ona ale nebyla moje," upřesňuje Václav Chalupa. "Vyrobil ji pro mě pan Wolloner," připomněl Jihočech jméno německého konstruktéra lodí. "On ji pro mě vyrobil na míru a zapůjčil mi ji." Václav Chalupa na této lodi odjel olympijskou sezonu. "Pak už jsem přesedl na jinou, firma pana Wollonera zkrachovala, už jsem neměl záruku dalšího dobrého servisu a dobrou loď na další sezony."