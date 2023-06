Jako mladíček se stal mistrem Evropy na pětašedesátce, poté se protlačil až do úplné české seniorské špičky, ale dvouletá pauza kvůli problémům se zády ho vrátila o pořádný kus zpátky. Jihočeský motokrosař Václav Kovář (27 let) se statečně pere, ale bude mu ještě asi chvíli trvat, než se zase prosadí mezi naše nejlepší.

Atraktivní skok na trati v Pacově. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Na třetím závodě mezinárodního mistrovství republiky v Pacově o sobě dal vědět v hlavní třídě MX1 především sedmým časem v kvalifikaci. „Poslední závod v Klukách mi nevyšel, když se mi porouchala motorka a byl z toho docela nepříjemný pád. První jízdu jsem tam tím pádem nedokončil a druhou vůbec neabsolvoval. Další týden jsem byl testovat motocykly pro KTM,“ připomíná své „civilní“ zaměstnání.

Svůj ostrý závodní stroj se mu mezitím podařilo dát dohromady. „Před týdnem jsem byl na mistrovství Slovenska ve Velkých Uhercích. Tam mi to moc nevonělo a nedařilo se mi,“ upřímně se doznává. „Jezdil jsem na konci první desítky, což bylo docela zklamání, protože na Slovensku není taková úroveň jako u nás,“ připouští.

V neděli v Pacově byl spokojen především s povedenou kvalifikací. „Byl jsem sedmý, ale hlavně v relativně dobrém čase. Ale na trati jsem se úplně komfortně necítil také proto, že byla hodně rozbitá,“ vysvětluje.

V první finálové jízdě bral deváté místo. „Nejelo se mi špatně. Celkem slušně jsem odstartoval a pak jsem se pohyboval mezi pátým a desátým místem. V závěru jsem jezdil sedmý, dlouho na mě tlačil Francouz Boris Mailard a nechtěl jsem se s ním pouštět do nějakého velkého závodění, takže jsem v konci dvě místa prodal. Dokroužil jsem devátý,“ popsal průběh první pacovské jízdy. Ta druhá mu nevyšla, dlouho jezdil na začátku druhé desítky, ale do cíle se nakonec nedostal.

Rodák z Heřmaně u Protivína věří, že se jeho výkony budou závod od závodu zlepšovat. „V Pacově to byl v první jízdě můj nejlepší letošní výsledek. Pořád ale při závodě hodně bojuji s hlavou. Stále se mi nedaří úplně se soustředit na mé závodění, a když to řeknu s nadsázkou, tak mě na trati z mé koncentrace hodně vyrušují ostatní jezdci. Ale to je dané dvouletým výpadkem. Častějším závoděním by se to mělo zlepšovat. Třeba je to alibismus, ale uvidíme,“ usměje se na závěr.