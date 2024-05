Čtvrté místo ve své třídě RN8 brali na letošním již 51. ročníku Rallye Český Krumlov Jihočeši Václav Šejda a Jakub Chrástka s vozem Opel Astra.

Václav Šejda s Jakubem Chrástkou na superspeciálce na českobudějovickém výstavišti. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Šejdovy přípravy na závod provázely pořádné komplikace. „Ale na startu letošního Krumlova jsem prostě nemohl chybět, to je jasné,“ reaguje českobudějovický patriot. „Jednoduché to tedy nebylo, ale to v motorsportu není nic. Bohužel se nepodařilo včas dokončit stavbu nového motoru,“ přibližuje zcela zásadní komplikaci. „Naštěstí disponujeme druhým téměř identickým vozem, ze kterého jsem si na krumlovskou soutěž motor půjčil. Příprava vozu navíc probíhala až těsně před soutěží, protože s ním ještě o prvním květnovém víkendu startoval taťka v Makarově na závodech do vrchu. Vše se ale nakonec i přes malé komplikace stihlo a mohl jsem se tak postavit na start mého čtvrtého Krumlova,“ popisuje, co všechno předcházelo jeho startu na prestižní soutěži.

Zatímco motor musel Jihočech vyměnit, spolujezdce si ponechal z loňska. „I v letošní sezóně jsem se domluvil na spolupráci s Kubou Chrástkou a máme opět tu čest reprezentovat ČK motorsport,“ s úsměvem přikývne. Drobné změny ale nastaly v pravidlech domácí rallyeové scény. „S naším vozem už nemůžeme startovat v rámci mistrovství republiky. Autoklub České republiky nově vypsal přidružený šampionát pro vozy s propadlou FIA homologací s názvem Autoklub Rally Challenge. Pro nás se tím v zásadě nic nezměnilo, i název třídy zůstal stejný, nadále tedy spadáme do třídy RN8. Pro nezasvěcené to může působit chaoticky, ale já jsem rád, že s naším vozem můžeme startovat v tak prestižním závodě, jakým Rallye Český Krumlov bezpochyby je,“ zdůrazní.

V samotném závodě především splnil základní cíl, který je vždycky stejný: přijet v pořádku na cílovou rampu. „Dařilo se nám asi tak nějak podle očekávání. Samozřejmě jsem pomýšlel na lepší umístění a chtěl jsem uspět, ale rozhodně jsem nechtěl přecenit své schopnosti a výdrž techniky. Snažím se k závodům přistupovat profesionálně, ale do profesionálního jezdce mám opravdu hodně daleko. Takže jedu tak, aby nás to s Kubou bavilo a měli z toho radost mechanici, rodina a kamarádi, kteří nás přijdou podpořit. K chybě je blízko, o tom jsem se i letos přesvědčil na rychlostní zkoušce Kohout, kdy jsem špatně zareagoval na vytahané nečistoty v jedné zatáčce a předkem vozu jsme trefili strom. Naštěstí jsme nepoškodili chladič a mohli jsme dál pokračovat v závodě,“ popisuje jediný kritický moment v průběhu soutěže.

Jaké jsou další plány českobudějovické posádky? „Původně jsme chtěli startovat už za měsíc na Rallye Hustopeče, ale rád bych v klidu dokončil nový motor a pokusil se nic nepodcenit. Musím taky vrátit zpět motor, se kterým jsem startoval na Krumlově, do našeho druhého auta, protože s ním se v červnu premiérově postaví taťka s bráchou na start pohárové soutěže v Radouni. Dalším startem tak pro nás s Kubou bude pravděpodobně až červencová Rallye Bohemia, na které jsem ještě nestartoval, což je jeden z hlavních důvodů, proč jsem si ji vybral. V rallye je velmi důležitý rozpis, a jestli si ho jezdec správně napsal, se projeví právě na neznámých tratích,“ uzavírá Václav Šejda své ohlédnutí za letošním Krumlovem.