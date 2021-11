Generálkou na věhlasnou jihočeskou soutěž pro něj byla nedávná Rallye Morava ve Šternberku, která byla součástí sprintové série. „Vinou technických problémů letošní sezonu plánuji závod od závodu a přihlášku do Šternberka jsem posílal na poslední chvíli. Chtěl jsem se trochu rozjet před Krumlovem a získat další zkušenosti,“ vypočítává důvody, proč se na Moravu vypravil.

Měla to být opravdu náročná prověrka. „Přál jsem si, aby podmínky na trati panovaly co možná nejhorší, protože teď v listopadu to může být na krumlovských erzetách očistec. Přání se málem naplnilo. Už při trénování byla zima a hustá mlha tak, že nebylo vidět na deset metrů před auto. To nám se spolujezdcem Jirkou Jevickým velmi komplikovalo psaní rozpisu,“ připouští.

Samotný závod mu ale moc štěstí nepřinesl. „V den závodu se sice ráno oteplilo, ale rychlostní zkoušky byly místy vlhké a teplota asfaltu nízká. Ze servisu jsme vyrazili na nejměkčí směsi pneumatik. Věřili jsme, že to bude správná volba a popravdě také nebylo moc z čeho vybírat,“ usměje se.

Soutěž chtěl rozjet s rozmyslem, aby předešel nějakému karambolu. „První zkoušku jsem měl v plánu hlavně dojet a pokusit se trefovat do brzdných bodů, protože jsem věděl, že na tomto rychlostním testu bude přilnavost před každou zatáčkou úplně jiná. To se také potvrdilo a některým posádkám jedoucím před námi se to stalo osudným. Pro nás kvůli tomu byla zkouška zrušena a rozjížděli jsme se až na druhém měřeném testu, který mi na jistotě zrovna nepřidal. Třetí rychlostku jsme znali z loňska, takže jsem se snažil zvolit ostřejší tempo. Výsledný čas nebyl ani nejlepší, ale ani nejhorší. Pořád jsem tak vlastně nevěděl, jak moc dobře jedu,“ vrací se k průběhu generálky na jihočeskou soutěž.

Pátá rychlostní zkouška však pro jihočeskou posádku znamenala stopku. „Pár kilometrů před cílem nám prolétla ojnice blokem motoru. Z vozu se začal ihned valit kouř, naštěstí nedošlo k požáru a nemuseli jsme hasit. Motor byl kompletně zničený, což byla krátce před Krumlovem pochopitelně komplikace,“ připustil.

Zdroj: Youtube

Šejdova účast na Rallye Krumlov byla vážně ohrožena, ale českobudějovický pilot se nevzdal. Vypravil se za svými známými dokonce až do Švýcarska, kde se mu podařilo sehnat motor. „Sice není tak výkonný, ale měl by být spolehlivý,“ věří.

Na start se tak postaví s číslem 50 a novým spolujezdcem Jindřichem Horáčkem. Jeho stálý parťák Jiří Jevický totiž bude navigovat dalšího Jihočecha Jana Jinderleho a budou mít číslo 49.

Program 48. ročníku Rallye Český Krumlov

Čtvrtek

19:00 oslava 50 let Rallye Český Krumlov, setkání jezdců a příznivců v pavilonu Z na výstavišti v Č. Budějovicích.

Pátek

11:30 – 15:00 administrativní a technická přejímka v Č. Budějovicích na výstavišti, 14:00 – 16:00 shakedown v Č. Budějovicích na výstavišti, 18:00 RZ 1 Rallye Aréna 1, Č. Budějovice – výstaviště.

Sobota

10:30 servis v Č. Budějovicích – výstaviště, 11:35 slavnostní start rallye v Č. Krumlově – Jelení zahrada, 11:52 RZ 2 Rožmitál 1, Spolí – Rožmitál n. Šum., 12:18 RZ 3 Rožmberk 1, Rožmitál n. Šum. – Rožmberk n. Vlt., 13:05 RZ 4 Ján 1, Blansko – Svatý Jan nad Malší, 13:29 přeskupení ve Velešíně – parkoviště Jihostroj, 14:34 RZ 5 Rallye Aréna 2, Č. Budějovice – výstaviště, 14:42 servis v Č. Budějovicích – výstaviště, 15:57 RZ 6 Rožmitál 2, Spolí – Rožmitál n. Šum., 16:23 RZ 7 Rožmberk 2, Rožmitál n. Šum. – Rožmberk n. Vlt., 17:10 RZ 8 Ján 2, Blansko – Svatý Jan nad Malší, 17:58 servis v Č. Budějovicích – výstaviště.

Neděle

7:15 servis v Č. Budějovicích – výstaviště, 8:20 RZ 9 Kohout 1, Soběnov – Předlesí, 8:58 RZ 10 Malonty 1, Rapotice – Rychnov nad Malší, 9:44 přeskupení v Kaplici – parkoviště u Ševčíků, 10:54 servis v Č. Budějovicích – výstaviště, 12:14 RZ 11 Kohout 2, Soběnov – Předlesí, 12:52 RZ 12 Malonty 2, Rapotice – Rychnov nad Malší, 14:00 cíl rallye a vyhlášení vítězů v Č. Krumlově – Jelení zahrada, 18:00 rallye afterparty v Č. Krumlově – City Lounge Music Club & Bar.