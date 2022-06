Je vám šestnáct let. Celou sportovní kariéru máte před sebou. Kdy začala vaš rallykrosová cesta významnými závody? První závod jsem jel v Sosnové v roce 2017.

Už? Vážně? Kolik vám bylo?

Bylo to těsně po mých dvanáctých narozeninách. V rallycrossu se pohybuji od svých čtyř let, kdy jsem jezdil jako pomocný mechanik s taťkou, který dělal mechanika v týmu Zdeňka Čermáka v týmu CB motorsport. Když Zdeněk Čermák přestal závodit, přešli jsme do týmu Zdeňka Kučery. Od něho jsme koupili i současné auto Škoda Fabia MK3, se kterým jsem zatím odjel dva závody v kategorii S1600.

Takže jdete ve stopách svého otce?

Ano. Rallycross jezdil v mládí také můj taťka.

Václav Tůma na tratiZdroj: Deník/ archiv Václava Tůmy

Výborné výkony jste předvedl v Sedlčanech. Ta trať se vám líbí?

Trať v Sedlčanech mi vyhovuje, líbí se mi členitost terénu a některé složitější pasáže. Bohužel už je to jediná rallycrossová trať v České republice.

To je pro příznivce tohoto sportu, a že jich není málo, škoda. jaká je konkurence?

Velká, protože zde startují i jezdci z mistrovství Evropy, kteří v rámci zóny trénují.

Představte tým, kdo vám pomáhá s technikou?

Velkou oporou mi je Zdeněk Kučera, který mi předává cenné rady. Samozřejmě bych se neobešel ani bez zbytku týmu, který mi pomáhá s autem při přípravě. Velkou podporu mám i v celé rodině.

Jakým jstev typem závodníka? Riskujete?

Při závodech se většinou řídím hlavou, ale v některých momentech je potřeba i zariskovat.

Jaký teď máte před sebou program?

Další závody nás čekají v červenci v polské Poznani, následovat budou v srpnu opět Sedlačany, závod v rakouském Melku a nejvíc se těším za závody v maďarském Nyirádu. Sezonu zakončíme v říjnu na Slovakiaringu. Sezona je celkem náročná na čas, a tak musím čas na přípravu a závodech skloubit i se školou. Letos končím druhý rok na SPŠ automobilní v Českých Budějovicích, takže se mi to zatím celkem daří.