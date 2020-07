Závody pro kategorie juniorů, žen, mixů a firemní posádky pořádá spolek Vajgarská saň ve spolupráci s Českou asociací dračích lodí. Jejich výsledky se započítávají do žebříčku národního poháru dračích lodí, České národní ligy a Dragon Boat Grand Prix.

Po zkušebním nultém a dvou oficiálních ročnících na jindřichohradecké plovárně se organizátoři rozhodli celé klání přesunout.

„Prostory plovárny jsou i vzhledem k velkému počtu účastníků závodů dračích lodí poměrně stísněné, potíže byly i s parkováním v přilehlé ulici a okolí, takže jsme se rozhodli, že se přestěhujeme do Malého Ratmírova. Dohodli jsme se s provozovatelem rekreačního zařízení Chaty Ratmírov, což je bývalý areál hradeckého Slovanu. Je tam vše potřebné včetně občerstvení, zájemci si tam mohou zajistit i ubytování v chatkách či přespání ve stanech a hlavně je tam dostatek místa pro zázemí závodu i parkování,“ vysvětluje předseda spolku Vajgarská saň Jaromír Semotán.

Závod Vajgarská saň je otevřený veřejnosti a mohou se do něho hlásit smíšené posádky (vždy minimálně 6 žen), čistě dámské posádky a družstva juniorů do 18 let. Dále bude vypsána kategorie Firma, která závodí současně v kategorii žen či mixů, je ale hodnocena i zvlášť.

Posádku tvoří 20 pádlujících plus jeden bubeník, kormidelníka zajišťuje pořadatel. Pojede se sprint na 200 m a v případě dostatečného zájmu posádek i závod na jeden kilometr.

Pořadatelé mají v plánu rovněž složení juniorské posádky do 18 let i z řad zájemců. Ti by se ideálně měli nahlásit předem na email info@vajgarskasan.cz. V den závodu bude v případě volných míst možno tuto posádku ještě doplnit.

Celodenní akce začíná v sobotu 18. července od 9 hodin tréninkovými jízdami přihlášených lodí, samotné závody pak odstartují v 11 hodin. Po vyhlášení výsledků je od 19 hodin na programu volná zábava s živou hudbou v podání hradecké kapely Mogul Band 2.