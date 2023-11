Pavel Valach - John. Volejbalista, kterých se moc nenarodí. Spolehlivý přihrávač a hlavně bojovník. A kytarista. A banjista. Milovník dobrého piva. Podívejte se na video, jak sám vybral největší okamžik své bohaté sportovní kariéry.

Účastník MS a OH Pavel Valach slaví 70. narozeniny. Podívejte se na video, řekne sám, jakého úspěchu si váží ze všech nejvíc | Video: Deník/ Kamil Jáša

Volejbalový smečař, kterých se moc nerodí. Pavel Valach právě tomto roce oslavuje kulatou sedmdesátku. Za početnou volejbalovou rodinu posíláme velikou gratulaci. Jakého úspěchu si z bohaté kariéry váží nejvíc? Podívejte se na video.

Pavel Valach vynikal na volejbalovém kurtu přehledem, skvělou přihrávkou a technicky dokonale provedeným útokem. Zahrál si na MS i na OH. Na podzim roku 2023 oslavuje 70. narozeniny. "Je to ostuda, ale na volejbal v Českých Budějovicích vůbec nechodím," říká oslavenec. Jeho kariéra byla obdivuhodná. Připomenout si ji můžete třeba na tomto odkazu: Pavel Valach

Trenér Uličný zpívá. Ale jak! Od Pavla Bobka ho nerozeznáte. Máme video

"Když má někdo kulaté narozeniny, tak se vždy sejdeme. Chodíme K Šípkům u nás ve Čtyráku," vypráví hráč, který rozdával radost divákům zejména v legendárním prostoru českobudějovické sokolovny. V partě se drží pojmenování "Šípková hospůdka".

"Jsem kytarista i banjista," říká Valach. Kytary, spousta písniček. To je volejbalová parta, která za to uměla vždycky vzít na kurtu i mimo něj. "Kocour a Kosař jsou taky kytaristé, jsou to nádherné večery," jmenoval Valach Jaromíra Mourečka, kterému kamarádi říkají Kocour… Pije se pivo, zpívají oblíbené songy a vzpomíná se na volejbalové bitvy. "Někdy na ně vzpomínáme až moc," rozesmál se Pavel Valach. "Když si dáte trošku piva, pak se mluví jenom o tom, co bylo, co se dokázalo a co se nedokázalo." Pavel Valach toho dokázal hodně. Takových smečařů v tehdejším Československu moc nebylo. Účastník OH a MS dokumentuje svůj vztah ke sportu. "Pro mě byl každý zápas stejný. Šel jsem do něj s tím, že ho chci vyhrát. Jestli to bylo na olympiádě, na mistrovství světa nebo na mistrovství Evropy, nebo jestli to bylo v rámci republikové soutěže, mně to bylo jedno. Vždy jsem měl radost, když jsme něco uhráli."

Koho by v roce 1980 na OH v Moskvě napadlo, že to bude na půl století, a možná ještě na déle, poslední účast československých sportovců pod pěti olympijskými kruhy? Asi nikoho. I když už tehdy reprezentanti sledovali nástup týmů ze západu Evropy. "Manšafty, které nás předběhly, měly peníze, byly schopné sehnat kvalitní hráče, daly tomu asi trošku víc, než tomu dal náš svaz. Proto se soupeři přes nás přehoupli a naši už nemají na to, aby to odehráli," myslí si čerstvý sedmdesátník.

Dvorním nahrávačem ve Škodě České Budějovice byl pro Valacha Jaroslav Kopet. "S Jardou jsme spolu hráli už od vojny v Kolíně. Dva roky jsme tam jako dva ptáci spolu vojančili. Tam byli samí mazáci a my dva ptáci. Dodneška si velmi dobře rozumíme. Jarda byl podle mého názoru velmi slušný nahrávač." V národním týmu Československa se Valach sešel i s dalšími hvězdami nahrávačského řemesla. "Stančo byl excelentní nahrávač," zavzpomínal Valach. "Škoda, že právě Stančo, v době, kdy jsme hráli mistrovství světa, udělal malý průšvih v Dukle, velitel střediska Janoušek ho za trest nechal doma. Zakázal mu startovat v nároďáku. My v té době poráželi Rusáky jako malinu, vinou toho, že Stančo s námi nebyl, jsme na mistrovství světa skončili pátí, jinak jsme měli tutově na placku."