Volejbalistům Jihostroje vyšel podle plánu i druhý zápas čtvrtfinále play off. Po hladkém průběhu znovu zvítězili nad Odolenou Vodou 3:0. "Jako jediný tým jsme dosud ve vyřazovacích bojích neztratili ani jeden set," nahlíží do statistik tiskový mluvčí klubu Matěj Mayer.

Jihostroj České Budějovice | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Další duel se bude hrát ve středu od 18.00. "Případná středeční výhra by znamenala postup do semifinále play off," konstatoval Mayer, který Deníku zprostředkoval rozhovor s ukrajinským chasníkem (207 cm) Valerijem Toduou. „Myslím, že hrajeme přesně to, co po nás chce trenér,“ říká blokař Valerij Todua.