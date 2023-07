Mozkem volejbalového týmu by měl být nahrávač, organizátorem obrany libero a údernou silou univerzál. Jedničkou na posledním zmiňovaném postu by měl být v nové sezoně v Jihostroji České Budějovice Stijn van Schie.

Van Schie byl s Jihostrojem ve finále extraligy | Video: Deník/ Kamil Jáša

Univerzál působil v českobudějovickém klubu už loni. Výborné chvíle střídal se slabšími. Letos bude úkolem pro trenéra, aby výkony nizozemského dlouhána dokázal stabilizovat. Van Schie s nadšením přijal informaci, že Jihostroj, přestože se s tím původně nepočítalo, bude hrát Ligu mistrů. A to dokonce skupinovou fázi. "To byla úžasná zpráva," reagoval volejbalista. "Je to nejvyšší evropská soutěž pro kluby, takže hrát v ní je velká výzva."

V létě Nizozemce můžete vidět i na beachvolejbalovém kurtu. Hlavně ale pracuje v posilovně. Práci s činkami bere jako nutnou součást profesionálního života. Jako cestu ke zlepšení, ale také jako prevenci před zraněními.

ČEZ Areál Vltava. Poznáte na videu a ve fotogalerii hráče na kurtu?

Jihostroj připravil během léta spoustu změn. Podle univerzála bude záležet na společné přípravě. "To bude hodně důležité." To už bude úkol pro polského trenéra Kowala. "Neznám ho, ale slyšel jsem o něm skvělé věci. Má hodně zkušeností se špičkovými týmy v Evropě, takže se opravdu těším na spolupráci s ním."

Van Schie vytvoří dvojici na postu univerzála s dvacetiletým mladíkem z Kuby. Hrát bude ten, který bude mít momentálně lepší formu."